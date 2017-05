MDS : hommage à Lucette Larribère Hadj Ali et divers débats à Oran

Il nous est agréable de partager avec vous notre joie de voir un certain nombre d’initiatives éclore à Oran pour animer, durant ce mois de juin/ramadhan, certains débats sur des sujets d’actualité importants. Nous tenons à inviter celles/ceux d’entre vous qui le peuvent à y participer.

Voici, à cet effet, une 1ère liste des débats prévus et dont la tenue est confirmée :

Jeudi 1er juin à 22h30 au siège du Le Petit Lecteur (Rue Mohamed Latrèche - Miramar) :

“Causerie” sur "Droits de l'Enfant : État des lieux" animée conjointement par Mmes le Dr Mokeddem Khadidja, chercheure au CRASC et Djamila Hamitou, militante pour les droits de l’enfance.

Samedi 3 juin à 12h au siège de l’AFEPEC (ex-Rue Monge - Miramar) :

Rencontre en hommage à la regrettée Lucette Larribère Hadj Ali, militante algérienne de l’indépendance nationale, de la justice sociale, de la liberté, de la démocratie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Jeudi 8 juin à 22h30 au siège de FARD (ex-Rue Monge - Miramar) :

“Causerie” sur "Environnement et agriculture saharienne" animée par M. le Dr Belgat Saci, Professeur en agronomie à l'Université de Mostaganem.

Jeudi 15 juin à 22h30 au siège de FARD (ex-Rue Monge - Miramar) :

“Causerie” sur "Situation économique : Diagnostic et propositions de sortie de crise" animée par M. Ferhat Aït Ali, Expert financier.

Jeudi 22 juin à 22h30 au siège de FARD (ex-Rue Monge - Miramar).

“Causerie” sur "Religion et citoyenneté à l'école aujourd'hui : cas des programmes et des manuels scolaires" animée par M. le Dr Mestari Djillali, chercheur au CRASC.

A noter que :

les 4 “causeries” annoncées sont initiées par un petit groupe de militants qui n’interviennent pas dans le même terrain mais qui se sont constitués en tant que tel, précisément en cette période particulière et spécialement pour instaurer un tel type de débats ; avec l’espoir de pouvoir s’élargir au fur et à mesure de ce mois et que le groupe tel qu’il sera organisé d’ici fin juin puisse faire en sorte que ce type de débats ne soit plus … “saisonnier” et s’inscrive réellement dans la durée.

Le MDS-Oran