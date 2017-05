Lounis Aït Menguellet enchaînera les concerts en Algérie

Lounis Aït Menguellet promet des soirées tout en poésie chantée durant le ramadhan.

Le demi-siècle de chansons et de scènes semble avoir donné une seconde jeunesse au poète. L'enfant d'Ighil Bouammas donne rendez-vous à son public dans une série de concerts exceptionnels un peu partout en Algérie en ce mois de juin.

Les 1er, 2 et 3 juin, il se produira à la Maison de la Culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Les 6 et 7 juin à la salle Atlas de Bab El Oued à Alger. Puis le 12 juin, Lounis Aït Menguellet et ses musiciens prendront la direction de Constantine où il donnera un récital au Zénith. Le 15 juin, il chantera au Théâtre de verdure d'Alger et le 18 juin à la salle Le Maghreb d'Oran. D'autres dates seront retenues incessamment, puisqu'il se pourrait qu'il se produise également à Bejaia et Bouira, selon son entourage.

Le 28 avril dernier, le public a vu la sortie de son nouvel album "Tuder nni". Largement distribué en Algérie, cet album est également disponible dans tous les réseaux Fnac et disquaires communautaires en France.

Yacine K.