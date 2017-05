Visas pour la France : retard, bureaucratie,… rien ne va plus à TLS Contact

Dans une pétition lancée en ligne (Avaaz), adressée au Consul Général de France à Alger ayant réuni jusqu’à la publication de l’appel plus de 1500 signature, il est demandé « un traitement transparent des demandes de visa».

"Tout le monde sait que pour pouvoir faire la demande d'un visa vers la France en tant que destination finale, les demandeurs doivent impérativement passer par TLS Contact, qui est une société tierce à laquelle incombe la tâche de gérer ces demandes; en d'autres termes: la gestion et planification des rendez‐vous, la réception des dossiers des demandeurs, le tri des documents, la collecte des frais de VISA, la notification des demandeurs via cellulaire et e-mail le cas échéant et enfin la collecte des passeports avec documents certifiant l'approbation de la demande ou le refus de celle‐ci avec motif.

Or depuis quelques mois, le processus de prise de rendez‐vous chez TLS est devenu tellement impossible que les dates sont clôturées jusqu’à 2018, ce qui est inacceptable surtout bloquant pour bon nombre de personnes qui ne peuvent patienter devant la longueur des délais.



C'est pour cela que J'ai eu personnellement connaissance de personnes auxquelles des employés de TLS et même personnes tierces, ont demandé de fortes sommes d'argent afin de leur procurer un rendez‐vous (ce qui n'est que la première étape du long chemin) et donc cela est devenu un trafic clair et net.



Le second problème constaté, ce sont les délais de traitement depuis le dépôt à TLS jusqu'au retrait du passeport toujours auprès de cet organisme. Ces délais s'étendent pour la plupart des demandeurs (surtout à Alger) a au moins 1 mois et demi, voir même à 2 mois et demi, pour enfin un refus non justifié ou peu justifié, ni revêtu d'un cachet officiel du consulat.



Les demandeurs de visa ont aussi noté qu'il leur est impossible de procéder à l'annulation de leur rendez‐vous dans le cas d'une soudaine impossibilité ou force majeure, libérant ainsi la place pour une autre personne étant dans la liste d'attente. De plus, le demandeur est dans l'impossibilité de corriger des erreurs commises sur le formulaire par inadvertance, annulant ainsi son rendez‐vous.



Les relations algéro‐françaises n'ont cessé de s’améliorer tout au long des années, notamment ces 5 dernières années reflétées par les échanges commerciaux, culturelles et le nombre de visas accordés par rapport aux 10 dernières années montre certainement la volonté sincère des autorités françaises à améliorer toujours plus ses relations bilatérales avec l’Algérie et donc dans ce contexte‐là, nous vous demandons de faire la lumière sur cette affaire qui risque d'entacher sérieusement l'image de l'ambassade et surtout de la France toute entière par un tel scandale."



Riadh Taïhi