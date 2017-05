Coupures d'électricité dans cinq communes d'Alger vendredi

Une coupure de l'alimentation électrique est programmée pour vendredi prochain de 4h à 13h dans cinq (5) communes d'Alger-est, en raison des travaux de raccordement d'un nouveau poste électrique à Rouiba-nord, a annoncé mercredi la direction de la distribution de l'électricité et du gaz d'El Harrach dans un communiqué.

Cette coupure concernera la totalité des trois communes de Bordj El-Bahri, Ain-Taya et d'El-Marsa, une partie des deux communes de Heuraoua (centre ville et cité Aadl) et de Bordj El-Kiffan (localités de Herraga, Doum, Ben M'rad, Ali Sadek, Stamboul, Dergana, Mouhous, Si Smail et Quartier diplomatique), précise la même source.

Cette coupure permettra au gestionnaire du réseau de transport de électricité (GRTE) de mener ses travaux de raccordement d'un nouveau poste source en cabine mobile, à Rouiba-nord. Pour plus amples informations, la direction de distribution d'El Harrach met au service de sa clientèle le numéro téléphonque: 33 03, ajoute le communiqué.

