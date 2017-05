Appel à une grève générale et à une marche "monstre" au Rif marocain (Vidéo)

Nouvel épisode dans le bras de fer qui oppose les Rifains de la ville d’El Houceima (nord du Maroc), au gouvernement marocain.

Le Rif est vent debout contre le Makhzen. Une grève générale et une marche paralyseront, sauf changement de dernière minute, la ville marocaine d’Al Hoceima aujourd’hui jeudi 18 mai.

Depuis six mois, et après le décès du vendeur de poissons, Mohcine Fkiri, mort broyé par une benne à ordures, les Rifains demandent que justice soit rendue, et étendent leur mouvement de protestation à des revendications socio-économiques.

Le porte-drapeau du mouvement, un certain Nasser Zefzafi, appelle à une manifestation pacifique monstre, " afin de réitérer les revendications légitimes des Rifains ", explique le contestataire dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Le Rifain de 39 ans et figure médiatique du Hirak, dénonce une campagne gouvernementale de dénigrement qui veut les faire passer pour des séparatistes. "Nous ne sommes pas des séparatistes, nous ne voulons que notre dignité, des écoles, des universités. Le gouvernement veut nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas", insistait-il. Puis il explique que l’armée marocaine devrait s’occuper du front du Polisario au lieu de s’attaquer à sa propre population.

"Les militaires sont arrivés avec un véritable arsenal de guerre. Nous sommes des pacifistes. Depuis six mois, nous l’avons prouvé. L’armée royale devrait s’attaquer au front du Polisario qui n’arrête pas de nous insulter", s’indigne le jeune dans un langage truffé de lexique islamique, hadiths et versets coraniques.

Demain, promet le jeune homme, "nous marcherons pour notre dignité. Nous serons un million. J’appelle les hommes, les femmes et les enfants du Rif, à faire preuve de détermination et de civisme pour la marche du 18 mai ", conclut Nasser Zafzafi, que qualifie le journal Le Monde d'" insurgé du rif marocain ".

La rédaction