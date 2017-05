France : le gouvernement d'Edouard Philippe rendu public

Emmanuel Macron a nommé mercredi un gouvernement paritaire de 22 membres dont trois ministres d'Etat, le centriste François Bayrou à la Justice, l'ex-animateur de télévision Nicolas Hulot à la Transition écologique et le sénateur-maire (PS) de Lyon Gérard Collomb à l'Intérieur, ainsi que l'ancien ministre LR Bruno Le Maire.

Figure de la cause environnementale, Nicolas Hulot intègre pour la première fois un gouvernement à 62 ans, après avoir été sollicité par François Hollande en 2016, après Jacques Chirac. Il a été pendant trois ans "l'envoyé spécial pour la planète" de M. Hollande dans la perspective de la Conférence de Paris sur le climat de 2015.



A gauche, Gérard Collomb hérite de l'Intérieur. Membre de l’aile droite du PS, sénateur-maire de Lyon, soutien de la première heure d’Emmanuel Macron, en larmes pendant la passation des pouvoirs dimanche à l'Elysée, il intègre pour la première fois, à 70 ans, un gouvernement. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense de François Hollande pendant cinq ans, devient ministre des Affaires étrangères. Un seul autre membre de l'équipe sortante de Bernard Cazeneuve reste au gouvernement: Annick Girardin, qui obtient le portefeuille de l'Outre-mer.



A droite, dans la foulée de la nomination d'Edouard Philippe à Matignon, Bruno Le Maire est nommé ministre de l'Economie. Le sarkozyste Gérald Darmanin est nommé ministre de l'Action et des Comptes publics.



Le gouvernement fait également la part belle aux centristes, avec le retour, pour la première fois depuis 1997 au sein d'un exécutif, de François Bayrou, accompagné de Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes de plein exercice, et Sylvie Goulard, qui hérite des Armées.



Parmi les fidèles d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand, député PS sortant et secrétaire général de La République En Marche!, devient ministre de la Cohésion et des Territoires. Jacques Mézard, patron du groupe RDSE (radicaux) au Sénat, est nommé ministre de l'Agriculture.



L'actuel directeur général de l'Essec Jean-Michel Blanquer est nommé ministre de l'Education nationale. L'éditrice Françoise Nyssen hérite du portefeuille de la Culture. Agnès Buzyn est nommée ministre des Solidarités et de la Santé. Muriel Pénicaud hérite du portefeuille du Travail.



L'ancienne championne d'escrime Laura Flessel est, elle, nommée ministre des Sports.



Le gouvernement dirigé par Edouard Philippe (LR) compte également quatre secrétaires d'Etat rattachés à Matignon: Christophe Castaner hérite des Relations avec le Parlement et devient porte-parole du gouvernement, Marlène Schiappa de l'égalité homme-femme, Sophie Cluzel des handicapés et Mounir Mahjoubi du Numérique.



Le gouvernement d'Edouard Philippe



Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur: Gérard Collomb



Ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire: Nicolas Hulot



Ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice: François Bayrou



Ministre des Armées: Sylvie Goulard



Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères: Jean-Yves Le Drian



Ministre de la Cohésion des Territoires: Richard Ferrand



Ministre des Solidarités et de la Santé: Agnès Buzyn



Ministre de la Culture: Françoise Nyssen



Ministre de l'Economie: Bruno Le Maire



Ministre du Travail: Muriel Pénicaud



Ministre de l'Education nationale: Jean-Michel Blanquer



Ministre de l'Agriculture et de l'alimentation: Jacques Mézard



Ministre de l'Action et des comptes publiques: Gérald Darmanin



Ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation: Frédérique Vidal



Ministre des Outre-mer: Annick Girardin



Ministre des Sports: Laura Flessel



Ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique, chargée des Transports: Elisabeth Borne



Ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes: Marielle de Sarnez



Secrétaires d'Etat auprès du Premier ministre:



Chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement: Christophe Castaner



Chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes: Marlène Schiappa



Chargée des personnes handicapées: Sophie Cluzel



Chargé du numérique: Mounir Mahjoubi

AFP