Les cimetières juif et chrétien de M’sila pillés et détournés

La Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (aile Salah Dabouz) nous a fait parvenir une information sur l’accaparement de deux cimetières à M’sila.

C’est le cimetière juif situé au centre-ville de M’sila qui aiguise les appétits d’individus au bras long. Des malfaiteurs se sont d’abord curieusement attaqués à une partie du mur de ce cimetière. Comme si cela ne suffisait pas un voisin qui se sentait sans doute à l’étroit s’est permis d’accaparer "50 m2 dans sa partie sud dans le but d’effectuer une extension de sa maison".

Le bureau de la Laddh à M’sila (aile de Me Salah Dabouz) qui ferraille contre toutes sortes de dépassements observe que ce cimetière est "devenu aujourd’hui une décharge publique" abandonné par les autorités locales.

Le cimetière chrétien, voisin de celui des juifs, "subit lui aussi les mêmes agressions que le ce cimetière juif". Là encore selon la LADDH, "un citoyen a réalisé une extension de sa demeure en s’accaparant une trentaine de mètres carré de ce cimetière". Pas seulement, les deux cimetières sont devenus de véritables dépotoirs. A croire qu'on veut rendre les lieux infréquentables pour ensuite faciliter leur accaparement.

Le bureau de la Laddh à M’sila rappelle que "les cimetières juifs et chrétiens font partie de l‘histoire de l’Algérie. Il dénonce le mutisme des autorités locales et celui de l’ambassade de France à l’égard des agressions répétitives que subissent ces deux cimetières". Il appelle les ministères de la Justice et de l’Intérieur à ouvrir une enquête sur ce dossier". En attendant, le bureau de la Laddh à M’sila s’engage à porter l'affaire devant la justice en déposant une plainte.

Yacine K.