Emmanuel Macron élu Président : le grand soulagement

Emmanuel Macron a été élu ce dimanche Président de République française pour la période de 2017-2022. Dans les Alpes Maritimes, c’est la grande joie des citoyens français et des responsables politiques qui ont soutenu le jeune candidat.

"Je ne méconnais (...) ni les difficultés économiques, ni les fractures sociales ni les impasses démocratiques, ni l'affaiblissement moral du pays", a-t-il déclaré après sa victoire face à la candidate de l'extrême droite, Marine Le Pen.

"Je sais les divisions de notre nation qui ont conduit certains à des votes extrêmes, je les respecte. Je sais la colère, l'anxiété, les doutes qu'une grande partie d'entre vous ont aussi exprimés, il est de ma responsabilité de les entendre", a tonné Emmanuel Macron dans son premier discours depuis son élection à la présidence de la République.

Macron, 8e président de la 5e république

Le successeur de François Hollande a largement combattu sa rivale Marine Le Pen dans ce second tour. Il sera le 8ème président de la Ve république avec un taux de 65,80%, selon les premières estimations. Ce seconde tout qui était très stressant pour les rivaux de l’extrême droite, a été marqué par la plus forte mobilisation politique, qui contrairement à 2002 devrait dépasser les 25%. Un résultat qu’aucun président français n’avait obtenu.

C’est le soulagement partout dans toutes les villes de France. Plusieurs personnalités dont des acteurs, des footballeurs, des artistes et des responsables politiques ont été aux côtés du jeune candidat de 39 ans fondateur de En Marche. Il a été soutenu de près et de loin en mobilisant autour de lui les français à voter contre la candidate Marine Le Pen qualifiée de "porteuse de haine".

L’ancien ministre Manuel Valls serait derrière la mobilisation de 26 bureaux de vote qu’il a remercié "pour leur forte mobilisation", a-t-il déclaré sur son compte twitter, avant de remercier "tous les élus, assesseurs et agents municipaux qui, par leur forte mobilisation, ont fait vivre la démocratie". "Je salue la belle et large victoire d’Emmanuel Macron. C’est le fruit d’une formidable mobilisation pour la république et contre la haine".

Leprésident de la région paca M. Christian Estrosi, qui a adressé ses félicitations au nouveau président français," cette victoire nette et indiscutable est celle de toutes les forces démocratiques. Je tiens vraiment à le féliciter je souhaite la réussite pour la France"

"Dès le premier tour, j’ai appelé tous les citoyens qui partagent les valeurs de la république, à le soutenir pour faire barrage à l’extrême droite", s'est cru le devoir de rappeler le très droitier Christian Estrosi.

De Nice, Mounir Outemzabt