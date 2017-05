Fraudes et activités paranormales dans les bureaux de vote (vidéos)

Des fraudes massives ont émaillé les législatives de ce jeudi 4 mai 2017. Grâce aux vidéos filmées par téléphones portables, et partagées sur les réseaux sociaux, on pouvait constater de visu, la panoplie de subterfuges, dont a usé l’incorrigible pouvoir algérien.

Du bourrage pur et dur de l’urne, aux manipulations des listes électorales, en passant par la falsification des PV, les vidéos qui suivent, mettent à nu des pratiques folkloriques d’un pouvoir frauduleux et archaïque. Les légendaires méthodes du FLN des années 70 refont surface en 2017, et sont par contre, filmées dans les quatre coins du pays. Et la réalité dépasse la légende. Bienvenue dans la cinquième dimension!

Les vampires de Ain Mlila

À Ain Mlila, Wilaya de Oum El Bouagui, ce sont des jeunes qui ont divulgué un vieux subterfuge utilisé par l’administration algérienne : l’extinction des feux ! Dans le noir total, les fraudeurs après avoir éteint les feux de tout un centre, s’adonnent à la fraude et au partage des voix. Ils ne supporteraient sans doute pas la lumière, ni la lanterne de la vérité.

Les Djinns électeurs d’Oran

Dans un bureau de vote à Oran, il y avait 200 bulletins de vote de trop : non pas par rapport aux votants, mais aux électeurs inscrits du bureau. Plus assidu que ça…! La vidéo montre des jeunes dépités qui ne comprenaient pas comment on pouvait avoir 200 votants de plus que ce que comptait la liste des électeurs elle même. Mystère!!

Les Démons du Souk de Ouargla

C’est l’une des vidéos où l’on voit distinctement, dans une ambiance de Souk, des personnes démentielles ouvrir l’urne, la bourrer puis la refermer comme si de rien n’était. Dans le même bureau, d’autres personnes s’emploient à signer les listes pour gonfler le taux de participation. Mascarade !

Les Zombies de Bir El Atter

À Tébessa, dans la localité frontalière de Bir El Atter, une vidéo montre des jeunes qui, malgré les huées des présents, continuaient frénétiquement et sans la moindre gêne, de doper le taux de participation en signant la liste électorale à la place de personnes qui ne se sont pas déplacées. Même pas peur les Trolls!

La rédaction