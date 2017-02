Attentat de Constantine: les réactions sur les réseaux sociaux

Les messages de soutien pleuvent sur les réseaux sociaux depuis qu'un attentat ait visé un commissariat de police, dimanche soir, dans le quartier Bab El Kantara au centre de la ville de Constantine, qui aurait fait 3 blessés parmi les forces de l'ordre algériennes.

Furieux, compatissants ou choqués, les internautes étaient tous anonymes à condamner cet acte odieux ayant touché des simples employés de la république.» Wallah si un jour il se passe la même chose que dans les années 90 en Algerie, je ferais le service militaire !!» Jurait un jeune algérien sur twitter ayant le pseudonyme Moha.





Ils déplorent également pour la plupart, le manque d'informations et la communication archaïques des autorités algériennes. En effet, et à l'heure de la rédaction de cet article, très peu d’informations ont été données par le sureté nationale, et encore moins par le gouvernement.

Certains messages, reprochaient également aux télévisions du monde, et particulièrement françaises d’ignorer cet événement tragique. «Les infos vont te faire une édition spéciale sur le salon de l'agriculture mais pour un attentat c'est silence.» déplorait D. Myriam sur twitter..

«impressionné par le manque de réactivité de @BFMTV @CNEWS.. Heureusement qu'il y a @RTenfrancais » écrivait quant à lui David J.

"Silence complet des médias... Le terrorisme n'a pas de frontière, il devrait en être de même pour la solidarité !" commentait l’internaute Hicam sur twitter également

Certaines personnalités et artistes ont été promptes à réagir comme l’humoriste d’origine algérienne Malik Bentalha qui disait son soutien à ses frères et sœurs d'Algérie. «De tout coeur avec #Constantine ! Courage dans cette terrible épreuve ! #SoutienÀMesFreresEtSoeursDAlgerie»





Beaucoup d’étrangers ont témoigné leur solidarité pour le peuple algérien dans ces moments difficile. «je ne suis ni algérien ni musulman et je suis de tout cœur avec les victimes de ces horribles attentats #Constantine tous frères et sœurs» écrivait Pascal Berret sur Twitter.» Le terrorisme a frappé à #Constantine... Pensées pour l'Algérie déjà si durement touchée par le passé» compatissaitAntoine Adams.

