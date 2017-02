640 logements remis à leurs bénéficiaires dans quatre communes de Batna

Pas moins de 640 clés de logements ont été remis à leurs bénéficiaires dans la journée de mercredi, lors des différentes cérémonies organisées à travers les quatre communes de la wilaya, telles que (M’Doukel, Hamla 3, Bouthillette, et enfin Ain-Yagout.

La cérémonie de distribution de ces habitations a été organisée, dans une ambiance festives en présence du wali Mohamed Salamani et de plusieurs familles concernées et a été suivie d’une visite d’inspection des nouveaux logements, implantés à travers les quatre communes citées de la wilaya. Selon, Salamani Mohamed, "640 sur un total de 7518 logements tous secteurs confondus (LSP, LPA) ont été livrés à leurs bénéficiaires". Quant au reste des logements, parmi ce nombre important d'habitats, "1252 (LSP) et les 6256 (LPA) actuellement en cours d’achèvement vont être remis à leurs propriétaires progressivement d'ici juin prochain", assure le premier magistrat de la wilaya. Le directeur de logement Z. Abderrahmane, a indiqué au Matin d’Algérie que le taux d'avancement des logements (LSP) est "supérieur ou égal à 85 % pour les logement en LSP et 50% en moyenne avancé pour les logements type LPA".

"Le traitement des dossiers des demandeurs de logement de façon à ce que les véritables familles nécessiteuses ne soient pas lésées de leur droit d'obtention sera rigoureux a promis le wali. A noter aussi que parmi les bénéficiaires, on a constate des personnes à mobilité réduite, lesquelles ont obtenu leurs logements aux rez-de chaussées sachant que cette catégorie de la population était ignorée par le passé. Ce que a indiqué une personne handicapée présente sur le lieu en évoquant l’effroyable situation que vit cette frange de la société : "Cela fait 30 ans que j'attends ce logement que je viens de recevoir, c'était inespéré, j'en suis très content".

Le même responsable du logement a ajouté que le reste des bénéficiaires "seront relogés au fur et à mesure, l'opération se fera dans de bonnes conditions et se poursuivra jusqu’à la réalisation des objectifs". "Seuls les nécessiteux déjà recensés auront droit à un logement", a-t-on appris auprès du wali, Salamani Mohamed.

Abdelmadjid Benyahia