Un projet d'attentat terroriste déjoué en France

Un projet d'attentat "imminent" a été déjoué vendredi avec l'arrestation de quatre personnes autour de Montpellier (Hérault), a annoncé le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux.

Trois hommes âgés de 20, 25 et 33 ans et une jeune fille de 16 ans ont été arrêtés vendredi matin à Montpellier et dans ses environs, a-t-on précisé de source judiciaire. Ils étaient soupçonnés de projeter un attentat suicide contre un site touristique à Paris, d'après des sources policière et judiciaire.

"Selon les premiers éléments recueillis, (cette opération) a permis de déjouer un projet d'attentat imminent sur le sol français", écrit Bruno Le Roux dans un communiqué. Il ajoute que trois des quatre individus étaient "directement suspectés de préparer une action violente".

Environ 70 grammes de TATP, un explosif très puissant, ainsi que le matériel qui permet d'en fabriquer ont été retrouvés au domicile du jeune homme de 20 ans, d'après les sources. Il était connu pour sa radicalisation, de même que sa petite amie de 16 ans interpellée à ses côtés vendredi, et qui était convertie à l'islam. La jeune fille avait été repérée sur les réseaux sociaux, après avoir exprimé la volonté de partir en zone syro-irakienne ou sinon de frapper la France, révèle Ouest-France. "L'un de ses complices était un des objectifs de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI)", a indiqué une source policière.

C'est une enquête judiciaire menée sous l'autorité de la section anti-terroriste du parquet de Paris depuis deux semaines qui a mené à ces interpellations, a indiqué Bruno Le Roux.

En décembre, le Premier ministre Bernard Cazeneuve avait déclaré que 17 projets d'attentats avaient été déjoués en France en 2016.

Avec Reuters