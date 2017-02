C'est urgent d’adapter la diplomatie algérienne aux nouvelles mutations géostratégiques

Il reste beaucoup à faire pour que nos responsables s’adaptent aux arcanes de la nouvelle économie, où se dessinent d’importants bouleversements géostratégiques mondiaux entre 2020/2030 c’est à dire demain,devant s’adapter impérativement tant aux mutations mondiales que la morphologie sociale interne, en perpétuelle évolution.

Au cours d’un déplacement, il ya quelques années, aux Etat Unis d’Amérique à Washington, Chicago, en Caroline du Sud, Virginie et New York, ayant été reçu par d’importantes personnalités politiques, financières et économiques je me rappellerai toujours de cette discussion avec un haut responsable du département du Trésor Washington.

Venant avec une culture formatée, je lui avais dit qu’"il fallait que l’on renforce la coopération entre l’Algérie et les Etats-Unis dans le domaine économique et sécuritaire et que je me méfie de certaines postions françaises". Sa réponse a été la suivante et m’a servi de leçons par suite, je le cite de mémoire :

"…Monsieur Mebtoul vous êtes un intellectuel sérieux et évitez les émotions….. Il n’existe pas de divergences stratégiques entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Europe dont la France mais seulement des divergences tactiques….. Concernant l’Afrique du Nord et particulièrement le Maghreb ancienne puissance coloniale française, les USA collaborent étroitement avec les services de sécurité et économiques français qui connaissent mieux que les USA cette région et les USA tiennent compte souvent de leurs observations… Pour votre pays, l’Algérie, nous considérons la coopération comme stratégique et ce dans tous les domaines."

Ainsi, avec peut-être quelques petits infléchissements, mais à la lumière des expériences, il est peu probable, la politique étrangère dans ses grandes orientations et constantes des Etats Unis d’Amérique et de la France changent pour des raisons électorales.

Et pour terminer, et je le constate régulièrement aux au cours de mes déplacement au niveau international, il y a urgence, pour l’Algérie qui possède d'importantes potentialités de sortie de crise, à la fois une révolution culturelle de la gouvernance centrale et locale et d’adapter sa diplomatie au nouveau monde caractérisé par des réseaux complexes, influencé par les nouvelles technologies de communication et surtout sa diplomatie économique actuellement peu dynamiques, les ambassades étant des guichets administratifs n’accompagnant pas l’économie, contrairement à sa diplomatie politique qui reconnaissons le, a un grand succès. Car, la politique étrangère ne sera à l’avenir, que le reflet du niveau de développement interne.

Dr Abderrahmane Mebtoul