T’kout (Batna) : les habitants exigent l’ouverture de l’hôpital

"Où sont vos promesses monsieur le ministre de la santé ?" tel était le slogan des habitants de T’kout (95 km de Batna) lors de la marche qu’ils ont organisée dimanche 5 février.

Cette action de protestation vient après le décès de deux tailleurs de pierre cette semaine faisant dépasser le nombre des victimes de la silicose à plus de 138.

Le ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, avait pourtant annoncé lors d’un déplacement à Batna le 18 septembre 2016 que l’hôpital de T’kout aller ouvrir ses portes au mois de janvier 2017 avec un service de pneumologie bien équipé pour prendre en charge les malades de la silicose.

Les protestataires qui ont rappelé au ministre ses promesses, ont lancé aux autorités un ultimatum pour ouvrir l’hôpital dans les plus brefs délais. Les commerçant de la ville, quant à eux, ont baissé le rideau et ont rejoint la marche tout comme les lycéens garçons et filles.

Ironie de l'histoire au même moment, la ville de Batna célébrait avec faste le centième anniversaire de la naissance de Mostefa Benboulaïd où pas moins de six ministres et 11 walis ont assisté aux défilés au centre-ville de Batna.

Cette célébration qui a duré plusieurs jours et pour laquelle les autorités locales ont mobilisé d’important moyens, a été très mal-vue par nombre de citoyens de T’kout qui s’estiment marginalisés.

Pour rappel, la ville de T’kout qui connaît le nombre le plus important de cas de silicose, est complètement dépourvue d’infracteurs médicales, les malades dont une vingtaine sont sous respiration artificielle, doivent se déplacer à Arris pour se soigner.



Jugurtha Hanachi