Attentat de Québec : un chercheur algérien parmi les victimes

L'attaque de dimanche soir dans une mosquée de Québec a fait six morts et blessé 19 personnes, dont cinq dans un état critique, parmi la cinquantaine de fidèles réunis pour la prière du soir.

Un Algérien, Khaled Belkacemi

Khaled Belkacemi était professeur en génie alimentaire à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval, revèle Radi-canada.. Chercheur affilié à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, M. Belkacemi était originaire d'Alger, en Algérie.

"Je tiens à saluer les qualités humaines et le professionnalisme de mon collègue Khaled Belkacemi. Il était un homme très cultivé, passionné et engagé au sein de la Faculté. Son œuvre remarquable survivra à son départ subit qui nous attriste tous profondément", a souligné le doyen de la FSAA, Jean-Claude Dufour dans un communiqué.

Un Marocain, Azzedine Soufiane

Selon une de ses connaissances, Azzedine Soufiane était à Québec depuis près de 30 ans. Il travaillait à l'Épicerie-Boucherie Assalam, située tout près du Centre culturel islamique de Québec. L'homme d'origine marocaine aurait des enfants.

L'un de ses amis, Amine Noui, affirme que M. Soufiane était connu de tous les membres de la communauté musulmane de Québec. "C’était quelqu’un de très, très sympa, qui était très sociable. Il était aimé par toute sa clientèle."

"Il y a 10 ans, quand je suis venu, c’était la première personne que j’ai contactée et qui m’a montré où aller, où sortir à Québec", a-t-il confié en essayant de retenir ses larmes.

Et un Tunisien, Boubaker Thabti

Le Tunisien d'origine Boubaker Thabti aurait également péri lors de la fusillade. Résident de Québec depuis 2011, Thabti est père de deux enfants de 3 et 11 ans.

Les six morts sont tous des Canadiens binationaux

Les six personnes tuées dimanche lors de l'attaque avec une arme à feu d'une mosquée de Québec étaient toutes des Canadiens binationaux, a indiqué lundi le vice-président du Centre culturel islamique de Québec, Mohamed Labidi.



Un Marocain, deux Algériens, un Tunisien et deux Guinéens ont été abattus. "Ce sont tous des citoyens canadiens, ce sont tous des Québécois, des Canadiens", a déclaré à Québec Mohamed Labidi en marge d'une rencontre avec les autorités québécoises.



A Alger, le ministère des Affaires étrangères a confirmé la mort de deux Algériens dans un communiqué cité par la télévision d'Etat. Le recteur de l'Université Laval, Denis Brière, a déploré la mort de Khaled Belkacemi, professeur à la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation (FSAA).

Avec Radio-Canada/AFP