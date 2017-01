Le Croissant rouge algérien à l'oeuvre à Batna

Dans la nuit de mardi, l'équipe de secours du Croissant Rouge Algérien a procédé à une grande opération de secours en compagnie des services de la DAS, le Samu social, les services de la protection civile, la police, ainsi que la présence du secrétaire général de la wilaya, Belkateb Mohamed.

Selon le directeur du Croissant Rouge Algérien, Zine-Eddine Benhafidh, "depuis que le service du Croissant Rouge a repris ses services, le wali Salamani Mohamed a déployé tous les moyens matériels et autres afin qu'il reprenne sa place et être à nouveau utile aux citoyens en difficultés, les démunis, les SDF, les fugueurs, les malades mentaux, les personnes abandonnées de manière générale, apprend-on.

"Les rencontres avec des personnes fragiles sont difficiles, parfois même menaçantes vis-à-vis de nous, la situation qu'ils endurent les rend très violents, il faut être psychologue, fin et surtout très compréhensif pour réussir à les approcher", a confié Amir Benyahia, un jeune secouriste volontaire. Vers minuit, il fait moins de 2 degré. Pas âme qui vive. Néanmoins lors de la ronde des courageux du Croissant rouge algérien, une jeune fille âgée de 24 ans venue d’une autre wilaya en compagnie d'un enfant âgé à peine de 3 ans, affamé et qui grelottait sous le froid a été interceptée pour lui porter secours. La jeune fille refuse cependant de les accompagner, malgré l'aide et une prise en charge qui lui sont proposés dans un centre de repos de la DAS. Il a fallu une grande insistance du groupe de secouristes pour la voir enfin accepter d'être secourue.

Concernant le petit enfant, la justice est saisie pour intervenir pour le mettre sous protection dans un centre spécialisé appartenant à la DAS. A rappeler que ces derniers temps à Batna et même ailleurs, le fléau social concernant les femmes qui abandonnent leurs enfants dans les hôpitaux et les maternités a pris de l'ampleur, ceci a été constaté, récemment, il y a moins d'une semaine à Batna, une jeune femme la trentaine, a accouché d'un bébé puis l’avoir abandonné dans la maternité de Batna.

Le service du Croissant Rouge met à la disposition de ces personnes des moyens adéquats en plus des repas chauds, des habits, des couvertures en plus des formations d'apprentissages effectuées dans les différentes résidences des étudiants afin de les sensibiliser.

Abdelmadjid Benyahia