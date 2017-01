CAN 2017 : comportement indigne des spectateurs algériens à Franceville

Des supporteurs algériens ont fait montre d'un comportement indigne.

Même que l'Algérie et toute l'Afrique du Nord sont authentiquement berbères et non arabes, mais à force de piquer des générations de surdoses de l'arabisme et du baathisme par notre école sinistrée, par les médias lèche-bottes des pouvoirs successifs en Algérie et par le discours officiel depuis qu'Ahmed Ben Bella a égosillé de Tunis trois fois : "Nous sommes des Arabes ! Nous sommes des Arabes ! Nous sommes des Arabes !", ce poison mortel a fait son effet en engendrant une haine de soi, de sa culture, de ses coutumes et de sa civilisation.