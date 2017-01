Un groupe de soutien aux terroristes neutralisé à Boumerdès

Six éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés vendredi à Boumerdès par des éléments de la Gendarmerie nationale, indique samedi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Un terroriste a par ailleurs été neutralisé vendredi après-midi par un détachement de l'Armée nationale populaire dans la zone d'El Hadria à El Milia dans la wilaya de Jijel.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, le 20 janvier 2017 à Boumerdès/1°Région militaire, six éléments de soutien aux groupes terroristes", précise la même source.

Par ailleurs et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, "un détachement de l’Armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale a intercepté, à Tlemcen/2°RM, dix narcotrafiquants et saisi une quantité de drogue s’élevant à 322 kilogrammes de kif traité, (200) grammes de cocaïne, ainsi que cinq véhicules".

D’autre part, des détachements de l’ANP ont arrêté, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6°RM, "15 contrebandiers, 256 immigrants clandestins de différentes nationalités et saisi un camion, huit véhicules tout-terrain, 3200 litres de carburants et six détecteurs de métaux".

APS