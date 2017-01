L’heure du départ de Mohamed Raouraoua a-t-elle sonné ?

Le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, dira maintenant ce qu’il voudra, il ne convaincra personne, parce que sa gestion autocratique de la fédération a montré ses limites.

C’est bien beau d’attirer des sponsors et les milliards qui vont avec, mais encore faut-il savoir utiliser cette manne financière "avec l’art et la manière", comme diraient les commentateurs sportifs. Mohamed Raouraoua croyait peut-être qu’il suffit d’améliorer la logistique et de convaincre les joueurs algériens évoluant dans les championnats étrangers à porter le maillot vert pour former une sélection nationale digne de ce nom. Pire encore, malgré les résultats catastrophiques, le président de la FAF reste imperturbable. Il a même osé dire à la télévision qu’il s’en foutait royalement des critiques.

Mohamed Raouraoua aurait dû profiter de ses nombreux voyages à l’étranger pour aller voir de près ce qui se fait de mieux chez les sélections qui nous battent à plate couture. Il aurait dû apprendre comment former des joueurs et les envoyer dans les meilleurs championnats étrangers. Hélas, la formation n’est pas son dada !

Maintenant qu’on est pratiquement éliminés des deux compétitions majeures (coupe du monde 2018 et CAN 2017), ne serait-il pas temps de faire le point ? Il n’est pas honteux de tomber, il arrive à tout le monde de tomber. La honte, c’est quand ne peut pas se relever, ou pis, quand on nie avoir une quelconque responsabilité dans la chute, alors qu’on est le premier responsable du football algérien.

L’Algérie a enfanté des joueurs de renommée mondiale, dont certains ont fait des études supérieures. Il est certainement temps que tout ce beau monde se réunisse dans une salle pour débattre des voies et moyens à mettre en œuvre, à court, moyen et long terme pour faire renaitre notre football de ses cendres.

Reste à savoir, cependant, si ces anciennes gloires du football algérien sont prêtes moralement pour prendre le relais. Pour ceux qui ont entendu Chabane Merzekane parler sur le sujet, le doute est permis. "Vu ce qui se passe dans le football algérien, je préfère rester ici (consultant à la chaine III)", a-t-il affirmé jeudi, juste après la défaite de l’Algérie face à la Tunisie (1-2).

Ahcène Bettahar