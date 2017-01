D'importantes averses sur les wilayas du Centre et de l'Est algériens

La météo ne s'améliore pas sur le nord du pays. Après l'épisode neigeux, ce sont des pluies marquées qui vont arroser certaines wilayas.

Des pluies assez marquées accompagnées parfois d'orage et de grêle, affecteront les wilayas du Centre et de l'Est du pays à partir de la soirée de dimanche, indique l'Office national de météorologie dans un Bulletin météorologique spécial (BMS).

Les wilayas concernées sont Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma, Souk Ahras, Constantine, Mila et le Nord de Sétif.

La validité du BMS s'étalera du dimanche 15 janvier à 21H00 au mardi 17 janvier à 12h00, alors que les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement les 70 mm.

Des pluies affecteront aussi les wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Blida et Bouira du lundi 16 janvier à 12H00 au mardi 17 janvier à 12h avec des cumuls qui atteindront ou dépasseront localement les 40 mm.

