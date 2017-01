Emeutes à Béjaia : plusieurs blessés parmi les manifestants et les policiers

Les émeutes qui ont éclaté ce matin dans la ville de Béjaia se poursuivent, selon nos dernières informations.

Les manifestants qui s'accrochent avec les forces ne cèdent pas. L’intervention des forces de l’ordre à l’aide d’un camion blindé n’a pas refoulé les protestataires qui ont vite mis la main sur celui-ci. Le camion anti-émeutes a été encerclé par les émeutiers et renversé au centre-ville, près de la wilaya. Des blessés ont été déplorés parmi les policiers et les manifestants aussi. Un policier est dans un état grave transporté au CHU de la ville, apprend-on.

Un appel au calme lancé

Plusieurs appels au calme ont été lancés sur les réseaux sociaux après le déclenchement des émeutes au centre-ville de Béjaia. La population est inquiète.

"Y en a marre de voir notre région payer à chaque fois le tribut pour un pays entier ! C'est en train d'aller vers la dérive et nos jeunes vont se faire massacrer ! Non au chaos. Non à la violence ! C'est le pouvoir mafieux qui est gagnant", s’emporte une internaute, enseignante de son état.

De son côté, la ligue des droits de l’homme (LADDH) section de Bejaia sensibilise la population à la vigilance et au calme. "Seul un cadre pacifique serait en mesure de faire aboutir des revendications citoyennes. Nous déplorons cette situation de dérapage qui risque de mener le pays vers l’incertitude et le chaos", souligne-t-elle. La Ligue algérienne des droits de l'homme appelle aussi les jeunes à la sérénité pour éviter les plans machiavéliques orchestrés et les manœuvres sournoises de déstabilisation de la région kabyle qui est le plus souvent le théâtre de violentes manifestations.

M. Outemzabt