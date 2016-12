Un label spécial pour la figue seiche d'Ath Maouch et la datte "Daglet Nour" de Tolga

Des signes distinctifs de reconnaissance de la qualité du produit agricole en indication géographique ont été attribués à la "figue sèche d'Ath Maouche" et à la "datte Deglet Nour de Tolga", selon un arrêté paru au Journal officiel no 72.

Des signes distinctifs de reconnaissance de la qualité du produit agricole en indication géographique ont été attribués à la "figue sèche d'Ath Maouche" et à la "datte Deglet Nour de Tolga", selon un arrêté paru au Journal officiel no 72.

Ces signe distinctifs ont été obtenus selon les conditions fixées dans le cahier des charges des produits, souligne cet arrêté qui vient en application du décret exécutif de juillet 2013 fixant le système de qualité des produits agricoles ou d'origine agricole.

Ainsi, l'indication géographique est attribuée au produit agricole "Figue sèche de Beni Maouche", demandée par l'Association des figuiculteurs de la commune de Béni Maouche.

Quant à la "Datte Deglet Nour de Tolga", l'indication géographique a été demandée par l'Association pour la valorisation et la protection de la dénomination de ce type de dattes.

Ces associations doivent préserver la dénomination attribuée au produit, en assurant la veille inhérente à la protection du signe concerné ainsi que les droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés (surveillance du marché, saisine des autorités de contrôle, action judiciaire...)

Elles exercent, à ce titre, les activités de promotion et d'information envers le public et les consommateurs, initie les actions visant à garantir la conformité du produit aux clauses de son cahier des charges, fournit des conseils à tous les acteurs concernés et participe aux activités de contrôle du respect de son cahier des charges.

Par ailleurs, un arrêté interministériel a été publié dans le même journal officiel, fixant les caractéristiques techniques, les mentions, les inscriptions, les signes et les couleurs utilisés par les logos de l'appellation d'origine (AO) et de l'indication géographique (IG) des produits agricoles ou d'origine agricole pour exprimer les qualités auxquelles ils se réfèrent.

Ces deux logos sont donc créés pour identifier, de manière unique, un produit agricole ou d'origine agricole, ayant bénéficié d'un des signes distinctifs: l'appellation d'origine (AO) et l'indication géographique (IG).

APS