Ces Algériens en France qui se bougent pour l'Algérie !

Pour une grande première, l’association ADDRA, Algériens des deux rives et leurs Amis organise un voyage pour une quinzaine de personnes (touristes, donateurs et bénévoles) solidaire, équitable, et responsable afin de promouvoir le tourisme algérien (un secteur défavorisé par les autorités algériennes en dépit d’une beauté remarquable des paysages algériens). Ce nouveau type de tourisme a d’autres objectifs comme :

Etablir une passerelle entre Algériens et les amis de l’Algérie installés à l’étranger et ceux établis dans les autres pays.

Découvrir le territoire algérien, sa culture, son histoire ainsi que ses spécialités culinaires, son artisanat, en particulier le sud algérien souvent méconnu.

Intégrer le tourisme dans un processus d’aide au développement durable.

Soutenir le commerce local, et favoriser l’économie du noble terroir algérien.

Lors de ce séjour prévu à Djanet, un bref passage à la capitale s’impose afin de découvrir Alger La Blanche avec toute sa magie. association-addra.com assurera son infaillible huitième mission humanitaire, qui répond à une sollicitation de la part de l’hôpital de Djanet, en manque de matériels médicaux indispensables, introuvables en Algérie et onéreux en France, afin d’assurer un soin décent aux patients de cet établissement.

Liste des dons Quantité Otoscope 1 à 2 Thermomètre frontal infrarouge 1 à 2 Tensiomètre pédiatrique 1 à 2 Chambre d’inhalation CIPLA 2 à 5 Oxymétrie de pouls oxy3 1 à 2 Laryngoscope 1 à 2 Aérosol Nébuliseur 1 à 2 Enceinte de Hood 2 à 3 Concentrateurs à Oxygène 1 à 2 Mini-Wright Enfant 2 à 3

Kits jeux ludique pour enfants (malades) 30 kits

Par ailleurs, cette aide ne contient pas uniquement des médicaments et du matériel médical. Une trentaine de kits de jeux ludiques pour enfants malades du service pédiatrique seront également offerts.

Il est à noter que notre pays travers une crise économique sans précédent. Les caisses de l’Etat se vident de plus en plus. Or, le secteur prometteur du tourisme équitable est un vecteur de développement incontournable en Algérie. La population du sud algérien, isolée, délaissée par les pouvoirs publics bénéficiera de ces flux de devises étrangères et de la création subséquente d’emplois directs et indirects.

Au même moment où le Gouvernement algérien a introduit l’article 51 dans la Constitution algérienne, discriminatoire, méprisant et insultant à l’égard des binationaux, un texte qui a pour but premier de semer la zizanie entre les citoyens algériens (une loi qui interdit l’accès à la haute fonction publique aux binationaux), ces derniers sont les premiers à contribuer au développement de ce pays qui les rejette.

Le coût total de cette intervention s’élève à plus de 25 000 euros, s’ajoute les frais personnels des participants qui ont œuvré à la réussite de cet honorable projet humanitaire.

L’association n’a pas oublié de remercier le BIP (base international des projets-France) pour son partenariat afin d’assurer leur mission humanitaire à Djanet, Lamia Cherigui, présidente de l'Association franco-algérienne de pneumologie pour son aide et ses précieux conseils, Mme Djida Techtach, 1ère Adjointe en charge des Finances, du Commerce et des Marchés Forains à la Mairie de Villiers-le-Bel ainsi que l’ensemble des généreux donateurs et les participants actifs de l’association ADDRA qui accompagneront cette délégation à Djanet. : Zerkal Ahcene, Premier Adjoint au Maire de Grigny et sa conjointe, Mechai Malika, l’infirmière du groupe, Djallali El Djida, Rym, Guidoum Bouziani Faiza, Benkhaled Naser-Eddine, Kerrache-Benkhaled Malika, Merouani Sonia, Azzedine Lemrabet, Heddi Leila, Kaloun Lydia.

Nous remercions également l’hôpital de Djanet, notamment Amine Zamit, médecin spécialiste en radiodiagnostic et Imagerie médicale, Naima Maaza, médecin pédiatre dans le même établissement.

Samir Ouguergouz et Asma. H