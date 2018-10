Plusieurs conseils pour aborder le Forex dans de bonnes conditions

Le Forex est un marché particulier qui se distingue des autres par plusieurs spécificités. D’une part, il est facile d’accès dans le sens ou une simple inscription chez un broker suffit pour commencer à trader. Ensuite, il est plus facilement compréhensible car il est nettement moins complexe et mieux documenté que le marché des actions. Enfin, il est très attractif car on peut le pratiquer à toute heure 5 jours sur 7, et que le potentiel de gains y est vraiment très élevé.

Vu sous cet angle, on pourrait penser que c’est vraiment un marché de rêve, pourtant il ruine régulièrement de nombreux investisseurs individuels qui l’abordent un peu trop à la légère.



Pour pratiquer le Forex dans de bonnes conditions, il est nécessaire de porter une attention particulière à plusieurs paramètres dont voici une petite liste non exhaustive :



L’apprentissage du marché des changes



Comme toute activité, le Forex nécessite un minimum de connaissances pour être pratiqué avec efficacité. Même si son fonctionnement est relativement simple, l’aborder sans avoir les notions de base revient à conduire un véhicule en ayant simplement compris comment accélérer et tourner le volant. Sans une formation de base et un peu de pratique, c’est l’accident assuré. Pour se former, les courtiers constituent un bon point de départ. iFOREX par exemple propose une formation gratuite : ce n’est pas le seul courtier à le faire, mais c’est toujours un plus. Sur la toile, de manière plus générale, on trouve de multiples ressources pédagogiques et même des écoles de trading avec des cours complets en accès gratuit.



La pratique du Forex



Une fois le minimum de bagage technique acquis, rien ne vaut la pratique pour augmenter en compétence. Là encore, le mieux est d’utiliser un service gratuit. Le courtier Markets propose ainsi un compte démo pour s’exercer en argent fictif sur une durée toutefois limitée à un mois. iFOREX propose actuellement de s’exercer sur un compte réel avec un bonus gratuit sans dépôt. La plupart des courtiers proposent une formule qui permet de pratiquer le trading sur le Forex sans avoir à investir autre chose qu’un peu de son temps. Cette phase de pratique est nécessaire pour construire une stratégie avant de se lancer en argent réel.



Éviter les pièges du Forex



Le premier écueil à éviter, ce sont les publicités tapageuses. Certains courtiers proposent des méthodes miracle pour gagner facilement sur le marché des changes. La facilité ne fait malheureusement pas partie des méthodes gagnantes. Chaque stratégie, aussi bonne soit-elle, nécessite de perpétuelles analyses et des ajustements réguliers pour rester efficace. Méfiez-vous des offres trop alléchantes, et rappelez-vous de cet adage des traders professionnels : “les conseilleurs ne sont pas les payeurs”.



Ne négligez pas la psychologie



La psychologie fait partie intégrante des paramètres à prendre en compte pour aborder le Forex intelligemment. L’excès de confiance, l’avidité, la colère... sont autant d'écueils psychologiques que tout trader doit arriver à maîtriser. Le trading automatisé peut en juguler certains, mais c’est en travaillant sur soi-même et ses émotions que l’on peut améliorer ses performances.