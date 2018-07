Yassine Benzia, objectif sélection

S’il n’est pas l’homme le plus expérimenté en sélection algérienne, Yassine Benzia n’en reste pas moins un footballeur de talent. Présent avec les Fennecs lors des rencontres face au Nigéria et au Cameroun à la fin de l’année 2016, le natif de Saint-Aubin Lès-Elbeuf a disparu des radars depuis, certes, mais pourrait bien de nouveau faire parler de lui cette saison. Objectif clairement annoncé : retrouver la sélection.

Joueur du LOSC Lille depuis trois saisons maintenant, Benzia reste en effet ambitieux à l’aube de ce nouvel exercice du championnat de France. Si les cotes Ligue 1 relevées par Wincomparator n’annoncent pas son club favori dans la lutte pour le titre, lui et ses coéquipiers viseront sans doute une saison plus tranquille que l’an dernier, faite de beau jeu et de plaisir pris sur le terrain.

Ayant pleinement la confiance de son entraîneur - Christophe Galtier - Yassine Benzia devrait d’ailleurs jouer un rôle primordial dans le Nord de la France cette saison. Auteur de quelques buts et de nombreuses passes décisives depuis son arrivée au LOSC, il avait notamment pris ses responsabilités pour sauver le club français de la relégation en 2017-2018. S’il venait à retranscrire de telles performances cette année, nul doute qu’il serait encore un talent algérien à suivre en vue des qualifications pour la CAN. Alors que l’on ne sait toujours pas qui prendra les rênes des Fennecs, le talent est en tout cas bien présent aux quatre coins du Monde. Et cela ne sera pas de trop, vu les derniers résultats engrangés par les huitièmes de finalistes de la Coupe du Monde 2014. Yassine Benzia, un homme à suivre.

La rédaction