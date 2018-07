Miser, un passe-temps pour des millions de Français

Si la coupe du monde de football a généré un record de 690 millions d'euros de mises juste en France, les parieurs peuvent déjà miser en ligne sur NetBet Sport sur les différentes compétitions sportives.

Ainsi donc la coupe du monde qui a eu lieu le mois dernier en Russie a démenti tous les pronostics. Elle a battu les records en termes de parieurs et de sommes mises en jeu. C’est la rondelette somme de 700 millions d'euros qui a été misée par les joueurs en France lors de ce Mondial de football, un record qui met aussi en lumière l'importance des paris en ligne, qui ont dépassé ceux effectués dans les points de vente physiques. Un chiffre sans précédent dans l’histoire des paris. La preuve de ce que nous avançons ? La Coupe du monde de football 2014 qui s’est déroulée au Brésil avait généré un total de 290 millions d'euros de mises, et l'Euro 2016, s’est contenté de 297 millions d'euros.

Et la finale de la dernière coupe du monde entre la France et la Croatie, "qui enregistre l'activité la plus importante: les parieurs ont engagé 67 millions d'euros de mises sur le match, ce qui devient le montant record généré sur une rencontre de football, toutes compétitions confondues", est-il précisé. Charles Coppolani, président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), a déclaré à franceinfo avant la finale que ce match sera peut-être celui "sur lequel il y aura le plus de paris depuis l'ouverture des jeux en ligne." Il ajoute : "Dès la phase de groupe, nous avions déjà dépassé le montant des paris globaux sur l'Euro 2016 et également les mises sur la Coupe du monde de 2014. C'est la raison pour laquelle il faut que nous veillions."

C’est dire que la quote de popularité du pari en ligne n’est pas près de descendre. Bien au contraire.

Mais ne nous démentons pas. Depuis la libéralisation du marché en mai 2010, parier en ligne est devenu un geste quasiment banal en France et ailleurs. Cette nouvelle pratique née avec l’explosion d’internet et la pénétration du réseau mondial partout et sur tous les supports continue de progresser, et les chiffres s’emballent. En 2015, l’expert Patrick Jay expliquait déjà à l’AFP que les paris sportifs représenteraient au moins 1 000 milliards de dollars. Epoustouflant. Les montants pourraient même être encore plus importants, car Patrick Jay a aussi expliqué que certains spécialistes estiment que les sommes engagées pourraient être deux à trois fois supérieures, avec une tendance à la hausse. Ce qui constitue en soi une vraie économie qui obéit à ses règles.

Et bien entendu, en l’espèce, le football a la part du lion des sports les plus attirants pour les parieurs. Exit donc les traditionnels turfistes ! En effet, le football, c’est l’incontestable sport leader sur la scène des paris en ligne. Selon des données recueillies, 65% de l’argent mis en jeu sur la toile est capté par ce sport qui passionne des dizaines de millions de personnes dans le monde.

Derrière, on retrouve très loin le tennis et le cricket, avec 12% chacun

Selon toujours Charles Coppolani, président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), «le marché des paris sportifs a décollé assez tardivement en France, globalement en 2014, c'est pourquoi nous sommes très loin du Royaume-Uni et loin de l'Italie ou de l'Espagne. Il y a donc une marge de progression sur ce marché car nous ne sommes pas à maturité. Si vous regardez le montant des paris sportifs par rapport aux mises sur les jeux de tirage et de grattage de la Française des jeux, nous ne sommes pas dans les mêmes ordres de grandeur : nous sommes à 12 milliards de mises pour la Française des jeux et 2,5 milliards, en 2017, sur les paris sportifs ».

Technique et innovations

Depuis l’explosion des paris en ligne, les sites spécialisés ont redoublé d’offres et de possibilités. Plus besoin désormais pour le parieur, s’il le souhaite, de se déplacer dans le bar-PMU de son quartier pour parier sur son équipe ou son cheval. Il suffit de taper la bonne adresse de site pour retrouver tous les paris disponibles sur l’instant même. Des pronostics, des bonus, des calendriers et même des promotions sont disponibles en ligne pour les parieurs invétérés.

Que cela soit les différents championnats européens de football, le rugby, le tennis, le cricket ou tout autre sport, les scores sont souvent connus directement avec une rapidité qui détonne.

Evidemment, les parieurs peuvent aussi recourir si besoin à l’appel téléphonique si le besoin se fait sentir. Des informations sont disponibles pour ce faire.