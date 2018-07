Brahimi vers l’Angleterre ?

nternational algérien à 30 reprises, l’attaquant Yacine Brahimi est sans conteste l’un des plus grands talents de sa génération. Un talent qu’il exerce depuis quatre ans au sein du FC Porto, champion du Portugal en titre, mais qu’il devrait vraisemblablement montrer ailleurs à partir de la saison prochaine. Au grand dam des fans du Dragon.

Courtisé par plusieurs équipes européennes - et notamment en Angleterre - le natif de Paris vient en effet de refuser une prolongation de contrat avec son club, en vue de signer dans un club plus huppé dès la saison prochaine. Désiré notamment par Everton, qui affrontera Wolverhampton lors de la première journée comme le rappelle SportyTrader, Brahimi pourrait ainsi rejoindre ses compatriotes Slimani et Mahrez, établis au Royaume depuis quelques années.

Passé par la France (Clermont, Rennes), l’Espagne (Grenade) et le Portugal donc, le Fennec pourrait connaître ainsi son quatrième grand championnat en carrière. Une carrière qu’il mène pour l’instant d’une main de maître, et qui pourrait le placer une fois encore en haut des listes de la sélection. Hervé Renard, pressenti pour prendre la relève de Rabah Madjer, aimerait particulièrement son profil. A suivre.

La Rédaction