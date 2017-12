Lancement officiel de TQ5 Taqbaylit TV

TQ5 Media basé à Montréal au Canada et détentrice de TQ5 TV a annoncé aujourd'hui avoir finalisé tous les préparatifs pour commencer à émettre et diffuser ses programmes à partir de vendredi 12 Janvier 2018 à 10h heure de Kabylie.

Il est à noter que les tests et le lancement du nouveau site web http://www.tq5tv.com débuteront à partir de 1er décembre 2017 prochain, et sera capté via le satellite Yahsat qui orbite location 52.5o Est, fréquence Ku BSS/FSS : 25x33 Mhz. Symbol Rate 27500 Msym/s, Fréquence Uplink 17.3-17.8 GHz H ou V, Fréquence Downlink 11.7-12.2 GHz H ou V



Les journées 30 juin et 02 juillet 2017 les membres fondateurs de TQ5 ont organisé deux évènements à Montréal pour le lancement du projet. Les communautés kabyles et amazighes du canada et des états unis d’Amérique ont été conviés à un souper pour la présentation du projet. Depuis tout un programme a été mis en place dont, entre autres :

- Un Gala promotionnel à Montréal avec 4 chanteurs connus.

- Un autre Gala à Paris est programmé pour le 29 octobre 2017 au Docks de Paris, Salle Pullman à Aubervilliers.

- Une série de 25 conférences-débats à travers toute la Kabylie

- Une autre compagne et série de conférences-débats à travers l’Europe pour sensibiliser la diaspora.

- Une série d’interviews radiophoniques en France dont Radio Pluriel, Radio REK, Radio Beur FM, Radio Tiwizi et Radio Pastel.

- Un studio aménagé et équipé avec les derrières technologies en la matière

- Une équipe de techniciens présentateurs et reporters a été mise en place

- La signature du contrat avec le fournisseur satellite Yahsat

- Des équipes de productions locales ont été mise en place à travers toute la Kabylie

- Un programme riche et varié a été produit et finalisé pour toucher un large public.

Fondée en 2017, TQ5 Média est une entreprise Canadienne à capitale privé; détentrice de TQ5 TV. Le siège social et les studios sont basés à Montréal d’où elle émettra tous ses programmes. Pour plus d’informations, la presse est priée de prendre attache avec le chargé de communication par courriel (Email).

Dr. Rachid Beguenane

Vice-président Communication