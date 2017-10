Les travailleurs de la SNVI protestent à Tiaret

Plus d'une centaine de travailleurs de la Société nationale des véhicules industriels (SNVI) à Tiaret ont observé, hier, un sit-in devant le siège de la direction générale pour dénoncer le blocage que connaît l'entreprise et ce malgré les milliards injectés pour booster et relancer la production.

L'entreprise traverse une période difficile car elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs de production», nous dira un membre du syndicat UGTA de la division véhicule industriel Tiaret. Les travailleurs s'interrogent et s’inquiètent quant à l'avenir de l'entreprise et de leurs emplois qui sont, selon eux, menacés. "Comment expliquer cette situation alors que les plans d'investissement et de sauvetage arrivent pratiquement chaque année, et la production peine à redémarrer !? Il y a anguille sous roche ?", s'enflamme un autre syndicaliste. Les syndicalistes protestataires font savoir aussi que les dettes s’accumulent et avoisinent les 95 milliards de centimes. De Tiaret, Noureddine Si Merabet