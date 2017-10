Un employé de la BNA aurait détourné plus de 2 milliards de centimes!

Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté un employé de la Banque nationale d'Algérie (BNA) pour détournement de plus de deux (2) milliards de centimes dans deux opérations distinctes, la première concerne un montant de 995 millions de centimes détournés à travers 48 opérations de retrait, et la deuxième 1,176 milliards de centimes à travers 61 opérations de retrait, indique un communiqué de la cellule de communication des mêmes services.

Suite à la découverte d'un trou de 2 milliards de centimes, la Direction de la Banque a déposé plainte auprès des services de Sûreté de la wilaya d'Alger, accusant un chef de département d'une agence BNA de détournement de fonds. Le mis en cause suivait le mouvement des fonds appartenant à une société nationale de transport, et versés par les directions régionales de ladite entreprise sur le CCP de l'agence BNA.

Il procédait, d'une manière frauduleuse, au transfert de ces fonds au compte central des dépenses relevant de la société de transport et ouvert dans la même agence, pour les transférer à nouveau du compte de la société à deux comptes bancaires commerciaux ouverts au nom de deux clients appartenant à la société de transport.

Ces deux compte ont été choisis par le mis en cause car n'enregistrant aucun mouvement depuis leur ouverture. Il accomplissait personnellement toutes les procédures de demande et de retrait des chéquiers à l'insu de ses responsables et des clients.

Ensuite, il faisait le retrait de montants transférés par lui, sur plusieurs étapes, par chèques bancaires ne dépassant pas 20 millions de centimes, ajoute le communiqué. Après parachèvement de toutes les procédures légales en vigueur, le mis en cause a été présenté devant le procureur de la république territorialement compétent qui a ordonné sa mise en détention préventive.

Avec APS