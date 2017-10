Voyage gratuit pour les enfants avec Emirates Airlines

La compagnie aérienne Emirates, élue meilleure compagnie aérienne au monde au TripAdvisor Travelers’ Choice Awards 2017, lance une offre unique pour les familles voyageant au départ d’Alger vers Dubaï en Classe économique.

Les familles souhaitant passer leurs prochaines vacances à Dubaï pourront profiter d’un billet d’avion gratuit pour chaque enfant âgé de 2 à 12 ans, accompagné de deux adultes.

Ce forfait familial est proposé à 125.500 DA pour deux adultes voyageant avec un enfant. Une seconde option est disponible à 126.500 DA pour deux adultes voyageant avec deux enfants. A noter qu’enfants et adultes doivent obligatoirement voyager ensemble.

Cette offre à durée limitée est valable en réservant du 10 au 29 octobre 2017, pour des voyages allant du 10 octobre 2017 au 21 mars 2018. Offre soumise à conditions. Des réductions sont également disponibles pour les passagers voyageant seuls.

Maya Zouggar, directrice générale d’Emirates Algérie a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau proposer cette offre unique. Emirates est en continuelle quête de nouvelles façons de satisfaire ses clients, ainsi grâce à cette offre nous pensons que davantage de familles pourront profiter de leurs vacances en découvrant Dubaï, l’une des plus fascinantes et divertissantes villes au monde, avec ses innombrables activités et lieux à explorer."

Les voyageurs d’Emirates profiteront d’un service de renommée mondiale et l’hospitalité d’un personnel de bord multinational et feront l’expérience de délicieux mets gastronomique et boissons sélectionnées. Emirates propose plus de 2500 chaines audio-visuelles à la demande sur le système de divertissement ice, incluant les derniers films, musique et jeux vidéo, et 90 chaines pour enfants.

Les familles avec enfants pourront profiter d’une gamme complète de services dédiés, depuis l’embarquement prioritaire à bord d'Emirates, aux repas pour enfants, des chaines de divertissements dédiées aux enfants sur le système ice, sans oublier des jouets exclusifs et sacs d’activités "Lonely Planet Kids" distribués à bord.

Plus d’informations sur cette offre sont disponibles au niveau des agences de voyages agréées par Emirates ou au 098 3299 298.

Emirates opère la liaison aérienne entre Dubaï et Alger six fois par semaine.

Le vol EK757 décolle de Dubaï chaque dimanche, lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi à 8:45 et arrive à Alger à 12:55. Le vol retour EK758 décolle d’Alger à 16:05 pour arriver à Dubaï à 01:25 le lendemain. A noter que dès le 26 octobre 2017, les horaires de vol suivront le programme hivernal.