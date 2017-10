L'ambassadeur de France en Algérie promet de régler le problème des visas d'ici à décembre

L'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, en visite au club hippique de Blida, a répondu à quelques questions posées par des journalistes présents.

L'épineuse question des visas et les retards accusés des suites de l'affaire TLS a été évoquée par l'ambassadeur de France. Il ainsi souligné le doublement du nombre de visas pour la France. "Aujourd’hui, on délivre plus de 410 000 visas, d’où l’urgence de professionnaliser davantage notre travail pour tout ce qui concerne le volet visa afin d’arriver à offrir aux demandeurs algériens un meilleur service", précise l'ambassadeur, selon El Watan.

Le président français Emmanuel Macron a émis le souhait de faire une visite officielle en Algérie. Il a même laissé entendre sa pleine disponibilité dans un message envoyé au président Bouteflika. Cependant, eu égard à la santé du président algérien aucune date n'est pour l'heure retenue. D'ailleurs, l’ambassadeur a juste glissé : "Une visite d’un chef d’Etat, ça se prépare ! Je ne peux rien vous dire pour le moment."

Cocnernant les centres culturels français, l'ambassadeur a annoncé la volonté de son département d'en créer de nouveaux. Sans préciser ni les villes ni les délais.

