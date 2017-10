Sonatrach est dépourvue "d'une stratégie à long terme", estime Ould Kaddour

Intervenant lors d'un séminaire-brainstorming de cette compagnie, M. Ould Kaddour, nommé à la tête de Sonatrach en mars dernier, a fait part de plusieurs problèmes et dysfonctionnements de cette entreprise.

A ce propos, il a relevé "l'absence d'une stratégie à long terme" qu'il a considérée comme un "problème fondamental", ainsi que l'absence d'un système d'information et de communication. Rappelant la baisse drastique des cours de brut, M. Ould Kaddour a affirmé que ce groupe pétrolier public "ne s'est pas préparé" à ce scénario.

Abordant la question des ressources humaines, M. Ould Kaddour s'est réjoui de la "très bonne formation" des jeunes cadres et techniciens du groupe dont il faut libérer les initiatives.

Face aux problèmes auxquels fait face Sonatrach, il a plaidé pour une réorganisation du groupe d'un manière "assez intelligente" pour répondre aux besoins du pays. A ce propos, il a fait savoir qu'un changement allait être opéré à Sonatrach pour définir les objectifs à assigner à cette compagnie, en relevant, au passage, un nombre excessif des filiales: "Je ne suis pas sûr que toutes ces filiales ont leur place dans l'organisation de l'entreprise".

Sonatrach a connu des moments "très difficiles"

Présent à cette rencontre, le ministre de l'Energie, M. Mustapha Guitouni, a relevé que Sonatrach avait connu des moments "très difficiles" ces dernières années". Puis de rassurer :"Cette période appartient désormais au passé et aujourd’hui, l’heure est à la résilience".

"Au-delà du traumatisme que Sonatrach a connu, sa résilience démontre sa capacité de donner du sens et de se projeter dans l’avenir. C’est d’autant plus important que les circonstances actuelles sont contraignantes, que les difficultés sont structurelles et qu’il va falloir trouver des solutions à court, moyen et long termes pour dépasser cette conjoncture", a-t-il fait valoir.

