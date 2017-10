Dmitri Medvedev visite officielle en Algérie à compter de lundi

Le président du gouvernement de la Fédération de Russie Dmitri Medvedev, effectuera une visite officielle de deux jours à compter de demain lundi en Algérie, à l'invitation du Premier ministre Ahmed Ouyahia, indique dimanche un communiqué des services du Premier ministre.

"A l'invitation de Monsieur Ahmed Ouyahia, Premier ministre, son excellence Monsieur Dmitri Medvedev, président du gouvernement de la Fédération de Russie, effectuera une visite officielle en Algérie les 9 et 10 octobre 2017", précise la même source.

"Cette visite qui succède à la tenue de la 8e session de la Commission mixte de coopération en septembre dernier, sera l'occasion pour l'Algérie et la Russie d'approfondir et de consolider leur dialogue stratégique et leur coopération multiforme, fondés sur la Déclaration sur le partenariat signée à Moscou en avril 2001, sous l'égide de son excellence le président Abdelaziz Bouteflika et son homologue, son excellence, le président Vladimir Poutine", ajoute le communiqué.

APS