Le fils d'Amar Saadani agresse violemment Rachid Nekkaz à Paris (Vidéo)

Rachid Nekkaz a été pris à partie d'une manière très violente à Paris par un des fils de l'ancien SG du FLN.

Mal en pris le fils à Saadani. Rachid Nekkaz, le visage plein de sang et l'oeil tuméfié s’est filmé, pour relayer l'agression : "Regardez Algériens le fils de Saïdani, veut me tuer ! il veut me tuer, regardez les voleurs, c'est un assassin", dénonçait Rachid Nekkaz. La vidéo montre bien que le fils d'Amar Saadani tentait de se cacher le visage devant des policiers qui l'interpelaient.

Il semble que Nekkaz organisait un sit devant le domicile de l'ancien taulier du pouvoir, précisément dans le quartier chic de Neuilly-sur-Scène.

Comme le montre la deuxième vidéo, Rachid Nekkaz a été évacué à l'hôpital dans un mauvais état. La victime déposera une plainte, selon ses dires.

