2e édition du Salon coworking les 12 et 13 octobre au Stade de France

Depuis quelques années, le coworking conquiert la France et séduit chaque année un nombre croissant d’entrepreneurs. A la recherche d’un espace de travail à moindre coût, les Freelances, TPE ou porteurs de projet trouvent dans le Coworking une solution souple et flexible, mais également le moyen de rompre l’isolement lié à leur statut et, mieux encore, une philosophie de partage et d’économie collaborative !

Afin de démocratiser l’esprit du coworking et faire découvrir les nouvelles mutations du travail de demain, Meriem Belazouz, Coworkeuse et entrepreneure du monde digital, a créé en 2016 le Salon Coworking.

Pour sa 2e édition, le Salon coworking donne rendez-vous aux entrepreneurs, porteurs de projets, au grand public et aux générations XYZ, les jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017... au Stade de France !

En France, le nombre d’espaces de coworking est passé, entre 2015 et 2016, de 250 à 360. 57 % des espaces Coworking ont le statut d’entreprise, 39% sont associatifs. La majorité dispose d’une capacité de 21 à 50 postes.

59 % des espaces coworking voient leurs coworkers travailler ensemble. (Étude/Infographie La Fonderie – Le coworking en France en 2015)

Un Salon pour démocratiser le coworking ?

Meriem Belazouz est convaincue que le coworking constitue un formidable atout pour la création, le développement et la réussite des entreprises.

"L’esprit du Coworking procure une véritable dynamique pour travailler dans un environnement qui améliore la productivité et brise l’isolement du travail à domicile. Au-delà du phénomène sociétal, l’écosystème du coworking permet de développer son réseau d’affaires et de créer des communautés solidaires et de partage. Le Coworking révolutionne le monde du travail et apporte une nouvelle vision de l’économie collaborative. Les lieux de Coworking sont des bouillons de business, de créativité, et deviennent des lieux de référence dans le monde pour dénicher les talents des entrepreneurs de demain confie Meriem Belazouz, la Fondatrice du Salon coworking."

Avant d'ajouter : "Partager l’esprit du coworking, c’est savoir partager, collaborer et mutualiser avec les porteurs de projets sans distinction. Le Stade de France s’intègre parfaitement dans la vision du Salon Coworking de par ses valeurs collaboratives, sportives, et l’esprit d’équipe, qui se retrouvent dans la philosophie du Coworking."

Comment Meriem a eu l'idée de monter le projet "Salon coworking" ?

L'idée a germé du constat des difficultés que rencontrent les entrepreneurs pour trouver des bureaux pas chers. En effet comme beaucoup d'entrepreneurs, Meriem Belazouz a dû faire face à de nombreuses contraintes: trouver des bureaux à moindre coût, avoir l'obligation de prendre un bail de plusieurs années, utiliser des centres d'affaires pas toujours adaptés aux jeunes entrepreneurs, Freelances et aux TPE.

Meriem Belazouz cherche alors des alternatives, et constate qu'il y a des communautés et des espaces qui s'organisent pour partager leurs bureaux. Elle découvre et utilise l'écosystème du Coworking qui apporte des solutions aux entrepreneurs en matière de location d'espaces.

Compte tenu de son expérience, elle estime que le moment est venu d'avoir un relais d'accompagnement dans la création et le développement des entreprises, en optimisant d'une part les coûts d’exploitation, et d'autre part en luttant contre l'isolement en développant son réseau d'affaires.

L'esprit du Coworking procure une vraie dynamique à travailler dans un environnement qui améliore la productivité, brise l'isolement du travail à domicile. L'écosytème du Coworking est un phénomène sociétal et mondial qui permet de développer son réseau d'affaires à l'international et de créer des communautés solidaires et de partage.

Le coworking révolutionne aujourd'hui le monde du travail et apporte une nouvelle vision à l'économie collaborative et solidaire.

Imaginez la chance pour un jeune créateur d'entreprise d’avoir accès à des lieux partout dans le monde, pouvoir rencontrer diverses communautés pour parler de ses projets et partager ses expériences. Alors, Le Coworker devient une mini multinationale indépendante et mobile.

L’esprit du coworking correspond à toutes ces valeurs collaboratives et il est ancré en nous tous. Il faut juste trouver le bon "Point coworking" = Point de Connexion + Point de Communication + Point Collaboratif.» Conclut Meriem Belazouz

Nous reviendrons en détails sur le Salon coworking les 12 et 13 octobre pour éclairer davantage nos lecteurs au sujet de coworking qui débarque aussi en Algérie et dans d'autres pays africains en voie de développement.

Bio express:

Qui est Meriem Belazouz ?

Meriem Belazouz, femme entrepreneure, issue de la diaspora algérienne de France. Elle est la Fondatrice et Porteuse du projet Salon Coworking. Elle fait partie des Coworkeuses,et entrepreneures du monde digital. Fondatrice de plusieurs plateformes interactives et collaboratives. Le projet Salon Coworking qu'elle porte se distingue par sa particularité de démocratiser l'esprit du coworking qui a pour mission d'accompagner les entrepreneurs, les Coworkers dans la réussite de leurs projets. C'est un projet fédérateur et promoteur des valeurs du coworking qui s'inscrit dans l'économie collaborative et solidaire. Meriem Belazouz est une femme ambitieuse et audacieuse qui a la rage de donner une nouvelle vision à l'entrepreneuriat et surtout à l'économie collaborative et solidaire qu'elle prône comme philosophie depuis quelques années. C'est aussi une femme influente et prépondérante dans le matriarcat économique et numérique.

Mohammed Amrous