Bouteflika, candidat au prix Nobel de la paix 2017 ou de l’imposture 1962 !!!

Abdelaziz Bouteflika, l'intelligence maléfique au service de la dictature prétendant au prix Nobel.

Et voilà que l’on nous parle encore de la candidature de Bouteflika au prix Nobel de la paix 2017, lequel sera décerné ce vendredi 6 Octobre à Stockholm ! Et, le plus drôle, c’est qu’il semblerait que ladite candidature soit déjà validée par un comité de validation !?