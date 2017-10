Huit terroristes abattus et deux arrêtés éliminés depuis un mois

L`Armée nationale populaire (ANP) a réussi entre le 1septembre et le 1er octobre 2017, à éliminer huit (08) terroristes et à arrêter 2 autres alors que cinq (05) autres se sont rendus par eux-mêmes, a indiqué lundi un bilan du ministère de la Défense nationale (MDN).

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les forces de l'ANP "ont éliminé 8 terroristes, arrêté deux autres au moment où cinq autres se sont rendus par eux-mêmes" aux forces de sécurité, a précisé la même source, soulignant l'arrestation de "19 éléments de soutien aux groupes terroristes et 6 personnes ayant un lien avec l'attentat qui a ciblé le siège de la sûreté de Tiaret".

Ainsi les opérations des forces de l'ANP ont permis également la découverte et la destruction de 32 casemates pour terroristes et armes, la neutralisation de 3 trafiquants d'armes, la récupération de 22 Kalachnikovs, d'une lance-roquette RPG 7, de 4 roquettes et d'un fusil FMPK.

APS