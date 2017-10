La police espagnole réprime brutalement les partisans de l'autodétermination en Catalogne

A coups de matraque et de balles de caoutchouc, la police espagnole a tout fait dimanche pour tenter d'empêcher un référendum interdit sur l'indépendance de la Catalogne, faisant plus de 90 blessés, Madrid et Barcelone se renvoyant la responsabilité des incidents.

Lors d'une allocution télévisée en soirée, le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy s'est félicité de ce que "l'Etat de droit restait en vigueur avec toute sa force". "Aujourd'hui, il n'y a pas eu de référendum d'autodétermination en Catalogne", a-t-il dit alors que le dépouillement avait commencé par endroits dans la région.



Les forces de sécurité "ont fait leur devoir" en Catalogne et "respecté le mandat de la justice" qui avait interdit le référendum d'autodétermination organisé par les dirigeants séparatistes, a-t-il ajouté. Dès l'heure d'ouverture des bureaux de vote, la police et les unités anti-émeutes de la Garde civile étaient intervenues pour saisir les urnes dans des bureaux de vote à Barcelone et à Gérone, la ville du président indépendantiste Carles Puigdemont.



A plusieurs reprises, les policiers casqués ont défoncé les portes des bureaux devant des militants qui entonnaient des chants indépendantistes lors de ce scrutin qui constitue, selon le quotidien El Pais, le "plus grand défi" de l'Etat espagnol depuis la mort de Franco en 1975.



La sécession de la Catalogne, un des poumons économiques de l'Espagne pesant près de 19% du PIB, 16% de la population, aurait des conséquences incalculables. Les affrontements ont fait au moins 92 blessés, dont deux graves, un homme de 70 ans victime d'un infarctus et un blessé à l'oeil, selon les services de santé de la région.



Douze policiers ont été blessés, selon le ministère de l'Intérieur, qui précise que certains ont essuyé des jets de pierre. A Barcelone, la police a chargé des centaines de manifestants qui lui barraient la route alors qu'elle emportait des urnes confisquées, et tiré des balles en caoutchouc, selon des témoins. La télévision régionale catalane TV3 a passé en boucle toute la journée les images d'affrontements entre policiers et manifestants à proximité des bureaux de vote, qui circulent aussi sur les réseaux sociaux.



Des milliers de Catalans ont pu voter



M. Puigdemont a dénoncé une "violence injustifiée", tandis que le gouvernement répondait que lui et son équipe étaient "seuls responsables" des évènements de la journée pour avoir convoqué ce référendum en dépit de l'interdiction de la Cour constitutionnelle.



Au total 319 bureaux de vote qui devaient servir au référendum d'autodétermination interdit en Catalogne ont été fermés par les forces de l'ordre, selon le gouvernement régional, mais de nombreux Catalans ont malgré tout pu voter, ont constaté des journalistes de l'AFP.



L'exécutif catalan avait annoncé à la dernière minute dimanche matin la mise en place d'un système universel de recensement qui permettait de voter dans n'importe quel bureau de vote. Les électeurs ont parfois voté avec des bulletins de vote imprimés à la maison ou sans enveloppe, ont constaté les journalistes de l'AFP.



"Personne ne peut me voler mon vote et la satisfaction d'avoir voté, quoi qu'il arrive. J'ai même pleuré parce que cela fait des années que nous nous battons pour cela, et j'ai vu devant moi une femme de 90 ans qui votait en fauteuil roulant", a raconté à l'AFP dans le petit village de Llado Pilar Lopez, 54 ans.



Dans le quartier barcelonais de Nou Barris, Enrique Calvo, un retraité de 67 ans originaire d'une région voisine, lui n'a pas voté parce qu'il ne voulait pas donner de "légitimité" au scrutin. "C'est mal géré, tant par le gouvernement catalan que par le gouvernement central de Madrid", a-t-il dit.



Signe du caractère exceptionnel de la situation dans un pays passionné de football, le FC Barcelone a joué sans spectateurs dans l'après-midi. Il avait décidé de jouer à huis clos son match contre Las Palmas, la Ligue de football ayant refusé de reporter le match. L'enceinte, considérée comme la plus grande d'Europe avec 99.000 places, sonnait étonnamment creux à chaque accélération du capitaine et quintuple Ballon d'Or Lionel Messi...



Une majorité pour un référendum légal



Ce scrutin interdit constitue, selon le quotidien El Pais, le "plus grand défi" de l'Etat espagnol depuis la mort de Franco en 1975. Une sécession de la Catalogne, une région de 7,5 millions d'habitants pesant 19% du PIB du pays, serait un saut dans l'inconnu, comparable à celui du Brexit déclenché par un référendum en juin 2016.



Les habitants de la région, où l'indépendantisme gagne du terrain depuis le début des années 2010, sont divisés presque à parts égales sur l'indépendance. Mais les Catalans souhaitent majoritairement, à plus de 80%, un référendum d'autodétermination légal, selon les derniers sondages.



Ni les poursuites judiciaires ni les arrestations ou perquisitions n'ont dissuadé M. Puigdemont d'organiser ce scrutin qui, souligne Madrid, ne dispose ni de listes électorales en bonne et due forme, ni de commission électorale, ni de comptage des voix par un organisme impartial.

AFP