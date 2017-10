Jean-Charles Jauffret explique la machine Daech à Lyon

"Daech : Origines, croissance et devenir d'un troisième totalitarisme" est le titre de cette conférence prévue mardi 10 octobre à l'ENS de Lyon

mardi 10 octobre 2017 à 18h00 à l'ENS Lyon sur le thème :

Avec

Jean-Charles Jauffret, historien, spécialiste de l’histoire militaire



"Au moment où l’Etat islamique perd la bataille de Raqqa et dans ses derniers bastions en Irak et en Libye, tout en se fortifiant sur la défaite de l’Occident en Afghanistan et en lançant des tentacules jusqu’aux Philippines, il est temps de s’interroger sur cette hydre totalitaire qui mêle terreur et négation de la liberté et de la dignité.

Comme les deux autres totalitarismes, nazisme et dérivés, stalinisme et avatars, il s’agit d’une idéologie de contre-Etat et de contre-société allant jusqu’à l’embrigadement sanglant des jeunes. Sa particularité est de mettre en avant l’irrationnel, une déformation de l’islam. Successeurr d’Al-Qaida mais dans une dimension horizontale du terrorisme,

Daech est aussi l’héritier de boutefeux, que ce soient les Américains en Irak, le régime syrien, ou de financements occultes de pétro-monarchies.

Faut-il pour autant parler d’une "guerre mondiale diffuse contre le terrorisme depuis le 11 septembre 2001", comme le suggère le pape François ?"

Le mardi 10 octobre 2017 à 18h00

à l’ENS Lyon Salle D2-128

15, parvis René Descartes 69007 Lyon

(Métro B, station Debourg)

Organisé par FORSEM en partenariat avec le séminaire Alter Orient de l'ENS Lyon et La Cimade Rhône

