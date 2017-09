Reportage choquant de l'ENTV: les massacres des Algériens au service de Bouteflika

Les images choquantes, des massacres des Algériens durant les années du terrorisme, qu’a diffusé la télévision algérienne a suscité la colère sur les réseaux sociaux et l’indignation de classe politique.

Ce reportage qui a pour titre "pour qu’on n’oublie pas", a honteusement lié le combat gagné par le peuple contre le terrorisme, à coup de milliers de victimes, à la venue du président Bouteflika en 1999, qu’on a voulu présenter comme l'homme providentiel, le messie.

"Pour qu’on n’oublie pas" n’est qu’un vulgaire reportage propagandiste, digne de l’époque soviétique, qui dissimule des réalités historiques, les sacrifices des enfants du peuple civils et militaires, qui ont souffert seuls, des affres de l’hydre de la terreur une décennie durant et que Bouteflika, tapi dans l’ombre des princes des pays du golfe, n’avait jamais condamné.

Le reportage, a également ignoré le rôle prépondérant qu’a joué l’ancien président Liamine Zeroual qui a été à l’origine de la baisse sensible des actes terroristes, en combattant sans relâche ni concessions, les groupes terroristes qu’il n’a eu de cesse à désigner comme "traîtres et mercenaires".

Dix-huit ans après, Bouteflika et son clan, qui ont réussi l’incroyable tour de force de mener un pays riche à la ruine, et sentant monter la grogne populaire, font ressurgir les vieux démons d’entre les archives poussiéreux de l’ENTV.

"La ruine avec nous ou le sang et l’apocalypse sans nous" semblent annoncer, à travers ce reportage sordide, les yakusa et les truands de ce système occulte. Plus que jamais, ils lient leur sort à celui du pays dans son entièreté.

À ces falsificateurs de l’histoire, à ces apprentis-sorciers, aux crapules et aux chenapans de tout acabit, sachez qu’on n’oubliera pas, qu’on saura toujours reconnaître; ceux qui font l'histoire de ceux qui veulent la pervertir.

Hebib Khalil

Avertissement : cette vidéo contient des images choquantes qui peuvent heurter la sensibilité des plus vulnérables, et notamment les enfants.