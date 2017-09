Quelle est la réalité de la sphère informelle en Algérie ?

Ayant eu à diriger une étude sur la sphère informelle pour l’Institut Français des Relations Internationales IFRI ( Mebtoul- Paris France décembre 2013) nous avions recensé quatre méthodes de calculs, chaque mode donnant un montant différent ,avec un écart de 20/30%. Comment dès lors expliquer l’écart énorme de 20 milliards de dollars donné par deux premiers ministres à une année d’intervalle entre 2016/2017 ? Et pour rappeler la dure réalité économique, du lien entre cotation d‘une monnaie et anticipation de l’inflation, le square port Said le 24 septembre 2017 anticipant les effets de la politique de financement non conventionnel, le dinar approche les 200 dinars un euro.

1.- Quelles méthodes de calcul pour mesurer le montant de la sphère informelle

Le concept de "secteur informel" apparaît pour définir toute la partie de l’économie qui n’est pas réglementée par des normes légales. Plusieurs approches peuvent être utilisées pour évaluer l’activité dans le secteur informel. Là ou les approches choisies dépendront des objectifs poursuivis, qui peuvent être très simples, comme obtenir des informations sur l’évolution du nombre et des caractéristiques des personnes impliquées dans le secteur informel, ou plus complexes, comme obtenir des informations détaillées sur les caractéristiques des entreprises impliquées, les principales activités exercées, le nombre de salariés, la génération de revenus ou les biens d’équipement. Le choix de la méthode de mesure dépend des exigences en termes de données, de l’organisation du système statistique, des ressources financières et humaines disponibles et des besoins des utilisateurs, en particulier les décideurs politiques participant à la prise de décisions économiques. Nous avons l’approche directe ou microéconomique fondée sur des données d'enquêtes elles-mêmes basées sur des réponses volontaires, de contrôle fiscal ou de questionnaires concernant tant les ménages que les entreprises. Elle peut aussi être basée sur la différence entre l'impôt sur le revenu et le revenu mesuré par des contrôles sélectifs. Nous avons l’approche indirecte ou macroéconomique basée sur l'écart dans les statistiques officielles entre la production et la consommation enregistrée. On peut ainsi avoir recours au calcul des écarts au niveau du PIB (via la production, les revenus, les dépenses ou les trois), de l'emploi, du contrôle fiscal, de la consommation d'électricité et de l'approche monétaire. Les méthodes directes sont de nature microéconomique et basées sur des enquêtes ou sur les résultats des contrôles fiscaux utilisés pour estimer l’activité économique totale et ses composantes officielles et non officielles. Les méthodes indirectes sont de nature macroéconomique et combinent différentes variables économiques et un ensemble d’hypothèses pour produire des estimations de l’activité économique. Elles sont basées sur l’hypothèse selon laquelle les opérations dissimulées utilisent uniquement des espèces ; ainsi, en estimant la quantité d’argent en circulation, puis en retirant les incitations qui poussent les agents à agir dans l’informalité (en général les impôts), on devrait obtenir une bonne approximation de l’argent utilisé pour les activités informelles. Les méthodes basées sur les facteurs physiques utilisent les divergences entre la consommation d’électricité et le PIB. Cette méthode a ses limites car elle se fonde sur l’hypothèse d’un coefficient d’utilisation constant par unité du PIB qui ne tient pas compte des progrès technologiques. Enfin, nous avons l’approche par modélisation développée par Frey et Weck et approfondie par Laurent Gilles, qui consiste à utiliser le modèle des multiples indicateurs - multiples causes (MIMIC) pour estimer l'indice de l'économie informelle. Cette approche présuppose l'existence de plusieurs propagateurs de l'économie informelle incluant la lourdeur de la réglementation gouvernementale et l'attitude sociétale envers la bonne gouvernance. En fait, pour une analyse objective, on ne peut isoler l'analyse de la sphère informelle du mode de régulation mis en place c'est-à-dire des institutions et en Algérie.

2. –Quelle est le poids de la sphère informelle en Algérie (1) ?

Les plus grosses fortunes en Algérie ne sont pas forcément dans la sphère réelle mais au niveau de la sphère informelle notamment marchande avec une intermédiation informelle à des taux d’usure. Ici existe des données contradictoires, le Premier ministre a annoncé 37 milliards de dollars et l’ex ministre des Finances dans plusieurs déclarations publiques entre 40/50 milliards de dollars. Selon Deborah Harold, enseignante américaine de sciences politiques à l’université de Philadelphie et spécialiste de l’Algérie, se basant sur des données de la banque d’Algérie de 2012, l’économie informelle brasserait 40/50 % de la masse monétaire en circulation Ces données étaient corroborées par un document du Ministère du commerce algérien de 2012 pour qui existeraient 12.000 sociétés écrans avec une transaction qui avoisinerait 50 milliards de dollars. Le ministère du Commerce avait confié en 2014/2015 selon l’APS au PNUD une étude sur la sphère informelle qui représenterait 45% de la superficie économique. Selon l’ONS l'économie informelle représente selon les chiffres officiels près de 45 % du Produit intérieur brut (PIB), ce qui correspond à une valeur de près de 125 milliards de dollars. Dans le même contexte, les conclusions de l'étude réalisée par l'Office national des statistiques (ONS) indiquent que l'économie informelle employait 1,6 million de personnes en 2001, contre 3,9 millions en 2012. Ces effectifs sont constitués de 45,6 % de la main-d'œuvre totale non agricole, dont 45,3 % dans le commerce et les services, 37 % dans la filière bâtiment et travaux publics et 17 % dans les activités manufacturières.. Quelle a été l’évolution entre 2012 et 2017 ? Selon les chiffres de la Banque d’Algérie présentée à l’Assemblée populaire nationale en 2016 , la masse de monnaie fiduciaire en circulation demeure importante, et affiche même une nette progression. Ainsi que la part de la monnaie fiduciaire dans la masse monétaire M2 est passée de 26,7 % en 2014 à 30 % en 2015 puis à 32,3 % en septembre 2016. Des chiffres qui reflètent non seulement le poids des transactions en cash mais aussi celui de l’économie informelle et sa progression dans notre pays. Le gouverneur de la Banque d’Algérie l’a d’ailleurs reconnu cette masse "est constituée pour l’essentiel de l’épargne des ménages thésaurisée ainsi que de la masse monétaire circulant en dehors des circuits officiels". Preuve encore de l’échec des politiques menées jusqu’à présent pour lutter contre l’économie informel, la banque d’Algérie a appelé au "renforcement des efforts de bancarisation et de lutte contre la sphère informelle". L ’ex ministre des finances Benkhalfa l’avait évalué dans un entretien à une télévision privée entre 40 et 50 milliards de dollars et en 2016. L’ex premier ministre Abdelmalek Sellal a donné le montant de 37 milliards de dollars (flach APS) en se référant selon ses dires aux données de la banque d’Algérie. En septembre 2017 .Contredisant tous ces organes officiels , en septembre 2017 le premier ministre Ahmed Ouyahia donne un autre montant 17 milliards de dollar, soutenu par . un ex ministre, Amar Tou sans apport d’arguments valables, dans une allégeance pour le premier ministre actuel , tout en défendant le financement non conventionnel sans le relier au cadre macro-économique et macro-social. Cette cacophonie au niveau officiel, est d'une extrême gravité car sans système 'information fiable aucune prévision et politique économique cohérente n'est possible les pertes pouvant se chiffrer en milliards de dollars. Car l'information fqui en ce XXIème siècle n’est plus le quatrième pouvoir avec la percée de la théorie de l’intelligence économique mais le pouvoir lui même Comment également expliquer ce faible montant en contradiction avec la majorité des rapports de précédents gouvernements de 2000 à juin 2017 qui ont montré une faible bancarisation de l’économie ? D’une manière générale, il s’agit d’expliciter clairement pourquoi les dernières mesures tant des chèques que de l’obligation de déposer l’argent de la sphère informelle obligatoirement au niveau des banques algériennes qui sont actuellement de simples guichets administratifs, ignorant le fonctionnement de la société algérienne ont eu un impact très limité renvoyant toujours à la confiance et au fonctionnement global de la société.

3– La sphère informelle et la politique socio-économique

La lutte contre la sphère informelle implique avant tout l’efficacité des institutions et une moralisation de la pratique des structures de l’Etat eux mêmes au plus haut niveau, niveau de dépenses en contradiction avec les pratiques sociales malgré des discours moralisateurs, avec cette montée de la paupérisation qui crée une névrose collective. C’’est seulement quand l’Etat est droit est qu’il peut devenir un Etat de droit Quant à l’Etat de droit, ce n’est pas un Etat fonctionnaire qui gère un consensus de conjoncture ou une duplicité provisoire, mais un Etat fonctionnel qui fonde son autorité à partir d’une certaine philosophie du droit d’une part, d’autre part par une assimilation consciente des besoins présents de la communauté et d’une vision future de ses perspectives. Dans ce cadre, la sphère informelle en Algérie est favorisée par l’instabilité juridique et le manque de visibilité de la politique socio-économique. Les entrepreneurs qu’ils soient nationaux ou étrangers demandent seulement à voir clair, du moins ceux qui misent sur le moyen et long terme (investissement inducteurs de valeur ajoutée contrairement à l’importation solution de facilité). Or ils sont totalement désemparés face aux changements périodiques du cadre juridique ce qui risque de faire fuir le peu de capitaux surtout en cette période de crise qui montre le rapatriement massif vers les pays d’origine et orienter les nationaux vers la sphère informelle. Que nos responsables visitent les sites où fleurit l’informel de l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud et ils verront que l’on peut lever des milliards de centimes à des taux d’usure mais avec des hypothèques car existe une intermédiation financière informelle. Les mesures autoritaires bureaucratiques produisent l’effet inverse et lorsqu’un gouvernement agit administrativement et loin des mécanismes transparents et de la concertation social, la société enfante ses propres règles pour fonctionner qui ont valeur de droit puisque reposant sur un contrat entre les citoyens, s’éloignant ainsi des règles que le pouvoir veut imposer : exemple les transactions aux niveaux des frontières pour contourner les myopies des bureaucraties locales, agissant sur les distorsions des prix et des taux de change et le droit coutumier dans les transactions immobilières. On ne peut isoler la sphère réelle de la sphère monétaire, le cours du dinar sur le marché parallèle en ce mois de septembre 2017 approche 200 dinars un euro dont avec la crise mondiale l’épargne de l’émigration ayant été affectée (diminution de l’offre) n’explique pas tout, l’explication essentielle étant le grossissement de la sphère informelle (accroissement également de la demande). Le constat est donc amer, pour les petites bourses, en l’absence de mécanismes de régulation et de contrôle, les prix des produits de large consommation connaissent, comme de coutume, notamment à la veille de chaque fête des augmentations sans précédent, les discours gouvernementaux et les organisations censés sensibiliser les commerçants ayant peu d’impacts, prêchant dans le désert, les lois économiques étant insensibles aux slogans politiques. Un grand nombre d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur (agriculture et industries tant pour la production locale que pour les importations) prend des marges non proportionnelles aux services rendus ce qui fait que le contrôle sur le détaillant ne s’attaque pas à l’essentiel. Or, la sphère informelle contrôle quatre segments-clefs : celui des fruits et légumes, de la viande, celui du poisson pour les marchandises locales et pour l’importation, le textile – chaussures ayant un impact sur le pouvoir d’achat de la majorité des citoyens devant analyser les liens entre l’accumulation, la structuration du modèle de consommation et la répartition des revenus par couches sociales, enquêtes inexistantes en Algérie,

4. Poser les liens entre la sphère informelle et la gouvernance

La sphère informelle n’est pas le produit historique du hasard mais trouve son essence dans les dysfonctionnements de l’Etat et ce, à travers toutes les sphères, n’étant que la résultante du poids de la bureaucratie et du trop d’Etat au sein d’une économie et du blocage des réformes. C’est faute d’une compréhension l’insérant dans le cadre de la dynamique sociale et historique que certains reposent leurs actions sur des mesures seulement pénales la taxent de tous les maux, paradoxalement par ceux mêmes qui permettent son extension en freinant les réformes. Cela ne concerne pas uniquement les catégories économiques mais d’autres segments difficilement quantifiables. Ainsi, la rumeur est le système d’information informel par excellence, accentué en Algérie par la tradition de la voie orale, rumeur qui peut être destructrice mais n’étant que la traduction de la faiblesse de la démocratisation du système économique et politique, donnant d’ailleurs du pouvoir à ceux qui contrôlent l’information. L’utilisation de divers actes administratifs de l’Etat à des prix administrés du fait des relations de clientèles transitent également par ce marché grâce au poids de la bureaucratie qui trouve sa puissance par l’extension de cette sphère informelle. Cela pose d’ailleurs la problématique des subventions qui ne profitent pas toujours aux plus défavorisées (parce généralisables à toutes les couches) rendant opaques la gestion de certaines entreprises publiques et nécessitant à l’avenir que ces subventions soient prises en charges non plus par les entreprises mais budgétisées au niveau du parlement pour plus de transparence. Toute analyse objective de la sphère informelle et de l’inflation, la facilité de certains responsables étant d’imputer cela à l’inflation importée alors pourquoi au moment où le taux d’inflation mondial tenant vers zéro, n’y a t-il pas répercussion de cette baisse, doit partir d’une analyse globale, des mécanismes de régulation internes largement influencés par la régulation de l’économie mondiale , l’économie algérienne étant une économie totalement rentière exportant 98% en hydrocarbures brut et semi bruts et important 75% de ses besoins de l’étranger. Les méthodologies de calculs valables dans une économie structurée, comme j’ai eu à le démonter depuis des années, donnent des résultats biaisés, d’où les taux officiels de l’inflation de chômage.

En résumé, on peut démontrer scientifiquement que l’extension de la sphère informelle est le produit des dysfonctionnements des appareils de l’Etat et de la bureaucratie centrale et locale. Elle contrôle 70% des segments de produits de première nécessité. Cette sphère utilise des billets de banques au lieu de la monnaie scripturale (chèques) ou électronique faute de confiance, existant des situations soit de monopole ou d’oligopoles au niveau de cette sphère avec des liens entre certaines sphères et la logique rentière. Il y a un lien inversement proportionnel entre l’avancée des réformes structurelles qui seules peuvent intégrer la sphère informelle et l’évolution du cours des hydrocarbures, réformes ralenties paradoxalement lorsque le cours est en hausse alors que cela devrait être le contraire si l’on veut préparer l’ère hors hydrocarbures. La dominance de la sphère informelle dont l’essence revoie au mode de gouvernance et à l’incohérence de la politique socio-économique explique que des mesures bureaucratiques ont eu peu d’effets pour son intégration.

Dr Abderahamane Mebtoul

Notes

(1)-Voir étude du professeur Abderrahmane Mebtoul "Essence de la sphère informelle au Maghreb et comment l’intégrer à la sphère réelle" Institut Français des Relations Internationales – IFRI- (Paris- Bruxelles décembre 2013--60 pages).

-Intervention du docteur Abderrahmane Mebtoul Unesco/ l’African Training Research Centre in Administration Development 8 février 2010 dont le professeur Mebtoul est membre du conseil scientifique de la CAFRAD , en présence de plus d’une dizaine de Ministres et secrétaire d’ Etat africains et des directeurs généraux et représentants de la majorité de s Etats africains, ainsi que des missions diplomatiques et institutions un séminaire international sur la bonne gouvernance en Afrique « vers une nouvelle gouvernance des services publics et des institutions de l’Etat en Afrique face aux nouvelles mutations mondiales ».Ronéotypé CAFRAD /UNESCO avril 2010.

-Abderrahmane Mebtoul Quotidien gouvernemental El Moudjahid 25 septembre 2017 « marché informel : un problème épineux

-Mensuel international Arabies (Paris France) Abderrahmane Mebtoul « Algérie : l'informel, le fléau de l'économie » 29/07/2017