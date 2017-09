Tetra Pak lance la campagne de sensibilisation "Wech Mlih ?" en avant-première mondiale en Algérie

Tetra Pak, le leader mondial des solutions de traitement et de conditionnement alimentaire, lance la campagne "؟واش مليح" ou "Wech Mlih ?", afin de diffuser auprès du grand public les avantages de l’emballage en carton pour le conditionnement des produits alimentaires.

Pour ce faire, Tetra Pak lance en avant-première mondiale en Algérie, l’adaptation de sa plate-forme internationale "What’s Good ?", au travers de la question "Wech Mlih ?".

"Notre volonté est de créer un échange avec les consommateurs afin qu’ils puissent partager leur vision de de ce qu’ils considèrent comme bon pour eux : Mlih", a déclaré M. Chakib Kara, Directeur Général de Tetra Pak Maghreb.

Chaque jour, des millions de produits alimentaires sont consommés en Algérie, et de plus en plus de consommateurs sont conscients de l’importance que revêt l’emballage dans la protection de leurs aliments et au final, de leur santé et celle de leurs proches. Par exemple, la technologie aseptique couplée aux 6 couches qui constituent les emballages de Tetra Pak, permet de protéger les aliments de tout élément extérieur rallongeant ainsi leur durée de vie, et ce sans besoin de conservateurs. La protection de l’environnement est aussi au cœur des préoccupations de l’entreprise Suédoise, grâce au label FSCTM par exemple (Forest Stewardship Council) dont bénéficie les emballages de la marque.

M. Kara rappelle aussi que "L’histoire qui lie le groupe Tetra Pak à la République Algérienne Démocratique et Populaire est ancienne, puisqu’elle date de plus de 40 ans lors du lancement du premier emballage Tetra Pak dans les années 70.

Depuis lors, nous avons accompagné plusieurs opérateurs industriels, afin de produire et distribuer différents produits alimentaires dans le pays aussi bien dans le secteur des jus que du lait en passant par les crèmes glacées, la tomate et le fromage".

