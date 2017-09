Pourquoi il ne faut pas se manquer pendant le mercato

Mbappe et Naymar.

Papier Sponsorisé. Avec la fin du mercato il y a un mois maintenant et le début du championnat, l’heure des premiers bilans a sonné pour les différents clubs d’Europe. Évidemment, cette année, le PSG a attiré tous les regards, au même titre que Manchester City. Les deux clubs les plus dépensiers d’Europe ont, cette année, pas flanché lors du marché des transferts afin de s’offrir une équipe des plus compétitives, dans l’objectif de remporter la Ligue des Champions. Côté Parisien, Nasser Al-Khelaïfi s’est offert deux des joueurs les plus bankable du moment : Neymar et Kylian Mbappé. Les deux joueurs représentent près de 400 millions d’euros d’investissement, de quoi donner le tournis aux écuries européennes mais aussi à l’UEFA. Côté Mancunien, Bernardo Silva, Kyle Walker, Benjamin Mendy, Ederson sont tous arrivés pour au moins 50 millions d’euros chacun.