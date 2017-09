Un terroriste éliminé par l'ANP à Tipaza

Un dangereux terroriste a été abattu dimanche dans la localité de Tagrara, commune de Merad (Tipaza), par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), et un (01) pistolet mitrailleur ainsi que divers objets ont été récupérés, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et lors d'une embuscade tendue, aujourd'hui 24 septembre 2017, au niveau du secteur opérationnel de Tipaza/1 Région Militaire, un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu un dangereux terroriste dans la localité de Tagrara, commune de Merad. Cette opération de qualité a permis la récupération d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et divers objets", précise la même source.

D'autre part, un détachement de l'ANP en coordination avec les Services de sureté de la wilaya d'Adrar/3 Région Militaire ont récupéré, près de Reggane, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois chargeurs pleins et un porte-chargeur.

"Ces opérations viennent confirmer, encore une fois, le degré de vigilance et de suivi permanent des Forces de l'Armée Nationale Populaire et des Services de Sécurité dans les domaines de lutte antiterroristes et contre la criminalité organisée", conclut le communiqué du MDN.

Par ailleurs, grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 23 septembre 2017, quatre éléments de soutien aux groupes terroristes à Médéa", précise un communiqué du ministère de la Défense.

Avec APS