Fodhil Abdelhamid est le nouveau chef de sûreté de la wilaya de Tiaret

Fodhil Abdelhamid et le wali de Tiaret

En présence des autorités civiles et militaires de la wilaya, l’inspecteur régional de l’Ouest de la police, M. Si Amohand Mohand Said, accompagné du wali, M. Abdelsalem Bentouati ont procédé dans la matinée de dimanche à l’installation officielle de M. Fodhil Abdelhamid en qualité de nouveau chef de Sûreté de la wilaya de Tiaret, en remplacement de M. Beroui Ilyès, limogé et muté à Oran.