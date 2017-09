La Présidence va porter plainte contre Noureddine Boukrouh

Selon le Journal francophone Réflexion, les avocats de la Présidence de la République s'apprêteraient à déposer une plainte contre Noureddine Boukrouh, pour ses propos à l'égard du président Bouteflika, jugés "irresponsables"

"Les avocats de la Présidence de la République s’apprêteraient à déposer une plainte contre l’ancien ministre du commerce, M. Noureddine Boukrouh, pour atteinte aux symboles de l’État, selon des sources concordantes. Boukrouh avait tenu des propos irresponsables, selon plusieurs responsables de la classe politique dont Seddik Chihab porte-parole du RND qui avait prédit une action en justice contre le fondateur du PRA, semblable à celle entamée à l’encontre du journal français ‘’Le Monde’’ après la publication de la photo du Président Bouteflika en Une du journal insinuant son implication dans le scandale ‘’Panama Papers’’." pouvait-on lire dans les colonnes de ce journal réputé proche du sérail présidentiel.

Notons que Noureddine Boukrouh, après avoir lancé un appel à la Révolution aux algériens Samedi passé, il s'est attaqué aux "petits, moyens, et gros médias" qui servent de relais à Saïd Bouteflika et à Ahmed Ouyahia, en vue de bénéficier de l'argent de la publicité étatique. " Entre temps, et depuis une quinzaine de jours, de petits, moyens et grands médias connus pour être des marionnettes entre les mains de Saïd Bouteflika et Ahmed Ouyahia, en échange de la publicité étatique, se dépensent en infamies, insultes, accusations et diffamations non seulement contre moi mais contre ma famille jusqu’à mon vénérable grand-père décédé il y a près de quarante ans, et qui aurait été, selon ces crapules, un « gaïd ». "

Rappelons également que l'ancien ministre avait, pour expliquer le limogeage de Tebboune, affirmé " que le président de la République ne serait pas seulement malade physiquement, mais aussi mentalement."

La rédaction