Pour Ahmed Ouyahia, la crise a été "importée" !!!

Ce déclaration a été glissée d'une manière presque naturelle dans le discours qu'a tenu Ahmed Ouyahia à l'APN

"Face à cette crise financière importée de l’extérieur, le Gouvernement a décidé de recourir au financement non conventionnel interne comme l’ont fait d’autres pays, développés, à la suite de la crise financière mondiale d’il y a quelques années", a soutenu le premier ministre à l'APN ce dimanche.

Que veut dire Ahmed Ouyahia par "crise financière importée" ? Le concept détonne surtout quand on sait que l'Algérie ne produit presque rien et vit exclusivement d'importation !

Y aurait-il une volonté d'Ouyahia de dédouaner les gouvernements Bouteflika par ce glissement sémantique et dire que ce qui nous arrive aujourd'hui nous est étranger ? A revoir toute la batterie d'arguments avancée, on est prié de le croire. Car pour le Premier ministre, c'est évident : le programme du président Bouteflika est le meilleur qui soit pour l'Algérie. Pourtant, la crise actuelle est le résultat de décisions politiques prises depuis pas mal d'années. A notre sens, c'est le même président qui dirige les affaires du pays sans partage depuis 18 ans... On ne peut raisonnablement le dédouaner de ce que vit l'Algérie et dire que la crise est "importée" !

Sofiane Ayache