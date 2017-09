"On a payé pour avoir notre siège à l'assemblée", révèle Moussa Touati

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati a révélé ce que tout le monde à peu près sait en Algérie. Les élections législatives sont entachées d'une fraude monumentale.

"Nous avons été forcés de verser de l’argent aux agents de l’administration afin d’obtenir les procès-verbaux de dépouillement que nous avons utilisés pour présenter des recours afin de récupérer le siège de Blida", a affirmé Moussa Touati, dans une déclaration rapportée par El-Khabar.

Le président du FNA est le seul député de son parti à avoir un siège au sein de l'auguste assemblée. Faut-il rappeler le raffut qu'avait fait Moussa Touati autour de ce modique siège ! A l'annonce des résultats officiels, le ministre de l'Intérieur avait créité le FNA d'un siège. Une semaine plus tard, patatras, le Conseil consitutionnel le lui retire. Branle-bas de combat ! Moussa Touati entame une grève de la faim. Puis miracle, à l'annonce des résultats définitifs, le FNA et donc Moussa Touati retrouve son siège. Le fin mot de l'histoire est désormais connu publiquement. Le FNA a payé pour obtenir un siège de député.

Bon prince, Moussa Touati, éternel candidat à toutes les élections, réclame aujourd'hui l'annulation des législatives. Donc la dissolution de l'APN. En cause ? La fraude dénoncée par de nombreux partis dont le PT et la faible participation. Car contrairement aux chiffres officiels annoncés, le taux de participation à cette élection n'a pas dépassé les 15%, selon une source proche de l'administration. Et les deux partis majoritaire seraient loin d'avoir le nombre de sièges qu'ils ont actuellement à l'APN.

Après ce pavé dans la mare, il est intéressant d'attendre la réaction du ministre de l'Intérieur, garant de la transparence des élections.

La rédaction