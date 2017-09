La protection civile sur la brèche dans la wilaya de Batna

410 opérations d’interventions effectuées en une semaine par les services de la protection civile Batna

En une semaine, des chiffres alarmants ont été communiqués par la direction de la protection civile de la wilaya. Selon le chargé de la communication Zoheir Nakaa, pas moins de 410 interventions ont été menées par les services de la protection civile du 03 au 09 septembre. Les mêmes services ont porté secours à 190 malades dont la plupart sont atteints de maladies chroniques. Durant la même période, les services de la protection civile de Batna, à leur tète le colonel et directeur des unités, Chelihi, ont procédé à un nombre important d'interventions sur les différentes régions relevant de la wilaya de Batna, à commencer par assurer 41 interventions dans 26 incendies provoqués dans les différents endroits de la wilaya.

En ce qui concerne les accidents de la circulation routière, on a enregistré 40 cas touchant 46 personnes blessées dont une personne est décédée. En outre, 82 autres opérations diverses d'interventions ont été traitées par le même corps comptabilisant deux morts et cinq personnes blessées, apprend-on. Il est à signaler que ces dernières années, le nombre d'accidents routiers et les incidents sont en hausse, notamment à Batna.

Abdelmadjid Benyahia